Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке начнет поэтапное возвращение к очному режиму работы сотрудников. Это следует из письма генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, распространенного 8 июня.

Генсек ООН отмечает, что в Нью-Йорке сократилось число случаев заражения коронавирусом. Возврат к очному режиму работы офиса начнется с 6 июля 2021 года. Гутерриш предостерег от массового возвращения сотрудников.

На начальном этапе сотрудники ООН будут находиться на рабочем месте один раз в неделю или чаще. Генсек добавил, что в будущем будут учтены преимущества удаленного режима работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что Совет безопасности ООН начнет проводить очные встречи уже в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН вновь начнет проводить очные заседания в июне