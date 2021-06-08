Ярославль, , 08:58 — REGNUM В Ярославле усилен предрейсовый досмотр общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Пострадавший автобус Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM вечером 5 июня в аварию попал пассажирский автобус, который врезался в столб. Пострадали 10 человек. Прокуратура начала проверку по факту аварии, в том числе перевозчика — «ПАТП-1». На автопредприятии сообщили, что водитель, сидевший за рулем попавшего в аварию автобуса, работает более 20 лет. При столкновении он получил черепно-мозговую травму.

«Автобус, попавший в ДТП, исправен, введён в эксплуатацию в 2019 году. Можно сказать, что его техническое состояние позволило смягчить удар, спасти людям жизни. После выяснения всех обстоятельств происшествия автобус будет отправлен на ремонт. Каждое утро мы проводим осмотр транспортных средств: проверяем рулевой механизм, тормоза, техническое состояние. Водителей осматривает врач», — заявил директор «ПАТП-1» Сергей Завьялов.

Причину аварии должны назвать автоинспекторы. Идет анализ камер видеонаблюдения. Сразу после аварии водитель заявил, что автобус «подрезали».

"Автобус двигался со скоростью 32 километра в час. Перед началом смены водитель прошёл медицинский осмотр, также был проведён технический осмотр транспортного средства. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Руководству предприятия ПАТП-1 поручено усилить контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», — сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославле Сергей Волканевский.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 9 пассажиров попавшего в ДТП автобуса, еще один в больнице.

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