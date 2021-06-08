Москва, , 08:58 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу пришёл в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Соответствующее видео в своём блоге опубликовал один из пользователей «Яндекс. Дзен».

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На кадрах видно, как глава российского оборонного ведомства заходит в одну из комнат военкомата и указывает на отсутствие надлежащего оборудования.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что, как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», — посетовал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу потребовал от своих подчинённых разобраться со всеми случаями бездушия и формализма при работе с людьми.

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Глава Минобороны обратил внимание на участившиеся случаи рассмотрения в судах дел, которые касаются денежных выплат военнослужащим и членам их семей. Шойгу подчеркнул, что из-за формального отношения отдельных должностных лиц военного ведомства, прежде всего военкоматов, судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами.

Также Шойгу заявил о недопустимости формального учёта в рядах «Юнармии», а также принудительного включения детей офицеров в ряды юнармейцев. Министр уверен, что «стать патриотом по разнарядке» нельзя.