Уфа, , 08:55 — REGNUM Один человек погиб в результате возгорания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 7 июня в Мелеузовском районе. Автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которой находился 62-летний мужчина, двигался по автодороге Хлебодаровка — Александровка. На 8 км этой дороги автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Башкирии.