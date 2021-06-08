Якутск, , 09:05 — REGNUM В Нюрбинском районе Якутии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту халатности при тушении лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Читайте также: В районе Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В мае 2021 года на территории Нюрбинского района было зарегистрировано два лесных пожара в местностях Кейтин и Тонус Маара.

На 7 июня огнём повреждено 202 га, из которых 150 га леса. Также пострадала от огня линия электропередач «Убоян-Нюрбачан» — без электроэнергии находились жители села Нюрбачан.

По мнению следователей, причинами распространения очагов пожаров явилось бездействие должностных лиц якутской «Авиалесоохраны», местного лесничества — на них возложена обязанность по тушению и контролю за тушением лесных пожаров. Халатность привела к значительному увеличению территории лесных пожаров и возникновению угрозы жизни и здоровью жителей Нюрбинского района.

В рамках расследования уголовных дел проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

По мнению мэра города Нюрбы Александра Иванова, ответить за бездействие и распространение огня должны другие люди, в частности, глава Нюрбинского района Алексей Андреев. Именно он не смог 31 мая ввести ЧС, до этого он отменил 18 мая ЧС, и лишь 4 июня Андреев подписал указ о введении чрезвычайной ситуации. Время было упущено.

«31 мая ситуация уже была критической, огонь был в 3−4 км к поселению на расстоянии 3−4 км, это красная линия. Верю в объективность правоохранительных органов, потому что сам сталкивался с заявлениями и доносами. Убежден, что прокуратура проявит объективность. Не может один руководитель тушения пожара быть виноватым. Документ о введении ЧС был подписан только 4 июня, когда огонь подошел к населенным пунктам. Я знаю, что предпримут мои оппоненты: менять протоколы, заставлять людей молчать. Всех, да не всех. Честь имею,» — опубликовал в соцсетях Александр Иванов своё мнение о происходящих событиях в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории семи районов Якутии 4 июня введен особый противопожарный режим, режим ЧС также ввели в двух муниципалитетах Нюрбинского района — сохраняется высокий класс пожарной опасности.