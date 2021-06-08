Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве оправдали подозреваемого в убийстве студентки МГИМО Муртузали Меджидова. Судебное заседание проходило в Никулинском суде Москвы. Суд присяжных признал его невиновным, и Меджидова отпустили в здании суда.

Напомним, в апреле 2018 года в Москве под окнами МГИМО была найдена 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа. Врачи не смогли спасти девушку, она умерла после трех недель пребывания в больнице. По факту гибели студентки сначала было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Подозреваемым в нем стал ее молодой человек — сын экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Свидетели видели, как перед трагедией молодые люди выясняли отношения в аудитории на 4-м этаже. Позже дело было переквалифицировано на статью «Убийство». Меджидова в 2020 году арестовали.

На 8 июня назначено судебное заседание, в котором будет обсуждено решение суда присяжных.

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