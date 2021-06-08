Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:48 — REGNUM Одно из крупнейших сельхозпредприятий в Республике Алтай — СПК «Амурский» не приступил к весенне-полевым работам из-за отсутствия средств на закупку семян и ГСМ. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в сети было опубликовано видеообращение работников предприятия к нему, а также президенту страны Владимиру Путину. Они сообщили, что СПК накопил более 20 млн долгов и оказался на грани развала. Глава региона подтвердил опасения граждан. При этом оказание господдержки невозможно по закону из-за задолженностей по налогам и сборам.

«Хозяйство не смогло приступить к весенне-полевым работам в этом сезоне из-за отсутствия средств на приобретение ГСМ и семян. Это в свою очередь может повлечь отсутствие кормов для животных на зимний период. Предприятие оказалось на грани критической ситуации», — отметил он.

В связи с этим он попросил правоохранителей провести проверку и дать правовую оценку действиям руководства кооператива и, в случае нарушений, принять необходимые меры. Он добавил, что защита прав работников может быть осуществлена в судебном порядке.