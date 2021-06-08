Чебоксары, , 08:48 — REGNUM Микрорайон Университет в Чебоксарах может получить более 300 млн рублей инфраструктурных облигаций на развитие территории. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госсовета, строитель Николай Угаслов.

По его словам, в настоящее время готовится пакет документов для рассмотрения вопроса о предоставлении инфраструктурных облигаций.

«За счёт инфраструктурных облигаций мы хотим в жилой группе микрорайона Университет решить, прежде всего, вопрос с парковочными местами, завершить строительство очистных сооружений и ливневых стоков. Кроме того, предполагается благоустройство прилегающей территории, у нас будет шикарный бульвар», — сказал Николай Угаслов.

Депутат отметил, что планируется получить на развитие территории более 300 млн рублей.

Напомним, микрорайон застраивает специализированный застройщик «ТУС». Строительство идёт на землях федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум об обеспечении инфраструктурой чебоксарского микрорайона Университет был подписан в апреле 2021 года между генеральным директором Дом. рф Виталием Мутко и главой Чувашии Олегом Николаевым. Строительство будет идти в рамках национального проекта через механизм инфраструктурных облигаций.

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