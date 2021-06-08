Кемерово, , 08:47 — REGNUM Прокурор Кузбасса Александр Блошкин совместно с главой Кемерова Ильёй Середюком осмотрел здание школы №18 имени Н.И. Жадовца, нуждающейся в капитальном ремонте. На месте было проведено выездное совещание с руководителем образовательной организации Ириной Абдулкиной, сообщили в ведомстве.

Отметим, что в связи с разрушениями наружных стен и цоколя зданию школы нужен капитальный ремонт. В аварийном состоянии находятся и здания мастерских.

«В апреле 2020 года прокурор Кемерова внёс главе города представление и потребовал устранить выявленные нарушения. Поскольку в настоящее время они не устранены, прокуратурой области принято решение обратиться в суд», — рассказали в прокуратуре.

По итогам совещания на самом объекте мэру Кемерова и директору школы были переданы копии искового заявления о возложении на администрацию города и руководство школы обязанности провести исследования, финансирование и работы по капитальному ремонту здания и сносу здания мастерских.