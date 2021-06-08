Челябинск, , 08:45 — REGNUM В Челябинской области зафиксировано снижение размеров задолженности предприятий. Это следует из экспресс-анализа областной Контрольно-счётной палаты по итогам первого квартала.

По сравнению с таким же периодом 2020 года просроченная кредиторская задолженность упала на 5,4 млрд рублей или на 15%. Просроченная задолженность займам и кредитам уменьшилась на 1 млрд или на 33%, а просроченная дебиторская задолженность — на 8,8 млрд или на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, прибыль предприятий региона выросла почти в три раза.

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