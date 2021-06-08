Москва, , 08:44 — REGNUM Объем инвестиций резидентов «Технополис «Москва» за год вырос на 35%. Если в 2019 году объём вложений составил 6,6 млрд руб., то в 2020 году он увеличился до 8,9 млрд руб., сообщается на портале мэра столицы.

Больше всех в 2020 году инвестировали производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования — 5,02 млрд руб. и предприятия микроэлектроники — 2,7 млрд руб.

За весь период существования особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополиса «Москва» объем инвестиций резидентов превысил 37,5 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, технополис «Москва» возглавил список из 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских ОЭЗ.

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