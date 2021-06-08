Пермь, , 08:44 — REGNUM В Красновишерском районе Пермского края в фельдшерско-акушерских пунктах выявлен дефицит необходимых лекарств. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Ведомство проверило соблюдение центральной райбольницей законодательства об обеспечении наличия минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания гражданам медицинской помощи. Выяснилось, что в медпунктах поселка Вишерогорск, деревень Заговоруха и Романиха отсутствуют ряд лекарств, которые должны обязательно быть, поскольку законом включены в минимальный перечень.

Главврачу больницы внесено представление. Прокурор потребовал срочно обеспечить поступление в ФАП недостающих лекарственных препаратов и контролирует устранение нарушения.