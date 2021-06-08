Кишинёв, , 08:48 — REGNUM В Молдавии в течение суток 7 июня выявили 48 случаев заражения коронавирусом в ходе 3723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 501 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 248 062 человека, в том числе 22 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 313 пациентов с COVID-19, из которых 60 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6137 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе трое — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 21 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2121 теста. Выздоровевшими врачи признали 27 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии 19 мая стартовала третий этап вакцинации от COVID-19, когда вакцинируют всех желающих. Хотя бы одну дозу прививку получили более 10% населения.

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