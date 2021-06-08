Баку, , 08:46 — REGNUM Азербайджанские депутаты, правозащитники и журналисты направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину в связи с освобождением из-под стражи инспектора ДПС из Новосибирска. Об этом сообщает Trend.

Как пишет агентство, авторы открытого письма «уверены, что действия сотрудника полиции оказались противоправными».

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая на автодороге «Сибирь» два инспектора ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, не выполнивший требование об остановке и продолживший движение.

Сотрудники ГИБДД начали преследование автомашины, которая после этого остановилась у придорожной гостиницы, а ехавшие в ней мужчины попытались скрыться, однако полицейские смогли задержать одного из них.

После этого двое друзей задержанного вернулись и пытались помешать сотрудникам полиции и в ходе данной борьбы один из правоохранителей случайно произвел выстрел в голову 19-летнему нарушителю, который затем умер от полученного ранения. Погибшим оказался уроженец Азербайджана. В отношении полицейского возбудили уголовное дело, он был задержан, однако после суд отпустил его под домашний арест.

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