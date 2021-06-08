Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Прокуратура проведёт проверочные мероприятия в парке Маяковского в Екатеринбурге после пожара, произошедшего 7 июня 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области.

Прокурорские работники оценят, как сотрудники парка соблюдали требования противопожарного законодательства.

Пожарные боролись с огнём несколько часов. По предварительной версии, по непонятной причине в парке загорелся тополиный пух, позже огонь перешёл на сухую траву. Площадь пожара составила 1 га. Посетителей парка пришлось эвакуировать. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня из-за поджогов тополиного пуха пожарные сделали почти 250 выездов за сутки.

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