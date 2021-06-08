Самара, , 08:44 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По предварительным данным, поздно вечером 7 июня автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 22-летний мужчина, двигался по автотрассе Новокуйбышевск — пос. Речников. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и на 3-м км этой трассы столкнулся со встречным автомобилем «Шкода», под управлением 33-летнего мужчины.

Отмечается, что водители автомобилей получили не совместимые с жизнью травмы. В этой аварии получили травмы два человека, которых срочно доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в результате ДТП пострадали четыре человека.