Москва, , 08:40 — REGNUM Российская орбитальная станция будет спроектирована с открытой архитектурой из заменяемых модулей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

«По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свои элементы», — сказал глава Роскосмоса. По его словам, невозможность замены модулей на Международной космической станции (МКС) является большой проблемой.

Глава Роскосмоса отметил, что орбита российской станции будет наклонена на 97−98 градусов по отношению к экватору. «Это единственная орбита, которая позволяет каждые двое суток проходить каждую точку на нашей планете», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что новую российскую орбитальную станцию планируется развернуть к 2035 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая российская станция будет развернута на орбите к 2035 году – Роскосмос