Лос-Анджелес, США, , 08:39 — REGNUM Джеймс Ганн начал работать над раскадровками третьей части кинокомикса «Стражи галактики». Публикацию режиссёр разместил 8 июня на своей twitter-странице.

В посте кинематографист написал, что он смеётся каждый раз, когда вспоминает, как герой Курта Рассела (Эго, отец Звёздного Лорда) называл Ракету «обезьяной с треугольным лицом», и как енотовидный инопланетянин реагировал на это оскорбление.

«Поскольку я прямо сейчас рисую раскадровки для третьей части, а это утомительное занятие, приятно вспоминать об этих приятных моментах», — отметил Ганн.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1401990021612142592

Напомним, в феврале 2021 года Джеймс Ганн объявил об окончании съёмок кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого запланирована на 5 августа 2021-го. Фильм Marvel «Стражи галактики 3» станет следующей картиной режиссёра.

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