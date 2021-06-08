Лос-Анджелес, США, 8 июня 2021, 08:39 — REGNUM Джеймс Ганн начал работать над раскадровками третьей части кинокомикса «Стражи галактики». Публикацию режиссёр разместил 8 июня на своей twitter-странице.
В посте кинематографист написал, что он смеётся каждый раз, когда вспоминает, как герой Курта Рассела (Эго, отец Звёздного Лорда) называл Ракету «обезьяной с треугольным лицом», и как енотовидный инопланетянин реагировал на это оскорбление.
«Поскольку я прямо сейчас рисую раскадровки для третьей части, а это утомительное занятие, приятно вспоминать об этих приятных моментах», — отметил Ганн.
https://twitter.com/JamesGunn/status/1401990021612142592
Напомним, в феврале 2021 года Джеймс Ганн объявил об окончании съёмок кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого запланирована на 5 августа 2021-го. Фильм Marvel «Стражи галактики 3» станет следующей картиной режиссёра.
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