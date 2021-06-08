Сингапур, , 08:38 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России 8 июня завершил деловой заход в Сингапур и вышел в море. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Республику Сингапур, куда корабль и судно прибыли 5 июня для пополнения запасов воды и топлива», — говорится в сообщении.

Напомним, что российские корабли во время посещения Сингапура стояли на якоре в районе военно-морской базы Чанги. После пополнения запасов воды и топлива корабли ТОФ «продолжили выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей ТОФ ВМФ России 5 июня зашёл в Сингапур для пополнения запасов воды и топлива.

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