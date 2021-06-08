Магнитогорск, Челябинская область, , 08:35 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области фирму оштрафовали за использование здания магазина, которое официально не введено в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверяющие выяснили, что отдельно стоящее здание было было подвергнуто реконструкции. Но разрешения на ввод в эксплуатацию после её завершения организации не выдавалось. Тем не менее объект использовался по своему назначению.

Прокуратура потребовала привлечь фирму к ответственности. По решению Арбитражного суда организацию оштрафовали на 250 тыс. рублей.