Киев, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Германию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

«8−9 июня Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что украинский министр встретится с немецким коллегой Хайко Маасом, руководством бундестага, лидерами крупнейших политических партий и представителями немецкого бизнеса.

Ключевыми темами переговоров будут отношения между странами, восстановление территориальной целостности Украины, евроинтеграция и вступление Украины в НАТО, а также энергетическая безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в отношении газопровода «Северный поток — 2» наступил «решающий момент» — строительство объекта якобы может каким-то образом остановить президент США Джозеф Байден.

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