Кемерово, , 08:33 — REGNUM При губернаторе Кемеровской области будет создано молодёжное правительство. Это следует из постановления, опубликованного на сайте администрации региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целях вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического и общественно-политического развития Кемеровской области — Кузбасса, а также подготовки и продвижения молодёжи для работы в сферах государственного управления и экономики постановляю: создать молодёжное правительство Кузбасса при губернаторе; утвердить прилагаемое положение о молодёжном правительстве», — говорится в документе.

Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя правительства области по вопросам культуры, спорта и туризма Сергея Алексеева.