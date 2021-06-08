Самара, , 08:34 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что ночью 7 июня на проспекте Кирова произошло столкновение трех легковых автомобилей Mazda, Volkswagen, Lada Priora и автомашины скорой помощи «ГАЗель».

Отмечается, что никто не погиб, получили травмы четыре человека, которые ехали в «ГАЗеле». Пострадавшие сотрудники скорой помощи (двое мужчин и женщина) были доставлены в ГКБ №2 им. Н. А. Семашко, пассажирка этого автомобиля была доставлена в ГКБ имени Н. И. Пирогова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области произошло ДТП с участием трех фур.