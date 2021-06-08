Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Утверждения о том, что новый коронавирус был создан в лаборатории в Китае, схожи с лживыми данными о наличии оружия массового поражения (ОМП) у Ирака. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Как отметил китайский дипломат на своей странице в соцсети Twitter, происхождение коронавируса — это научный вопрос, который должен быть изучен учеными всего мира, а не политизироваться.

Также пресс-секретарь посольства КНР в США подчеркнул, что любые выводы в этом вопросе должны быть сделаны в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и базироваться на научно обоснованных методах.

«Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад», — написал в своем сообщении Лю Пэнъюй.

Напомним, в феврале 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл показал пробирку с белым порошком на заседании Совбеза ООН в качестве доказательства наличия у Ирака ОМП, заявив, что в ней якобы содержатся образцы химического оружия из страны, что, по мнению Вашингтона, являлось обоснованием необходимости военной операции против Багдада.

При этом Россия не сочла данную пробирку доказательством наличия у Ирака ОМП, и голосование в Совбезе ООН по разрешающей использовать в отношении Ирака военную силу резолюции не состоялось. Однако США и Великобритания начали военную операцию в стране без санкции международного сообщества, а химическое оружие в Ираке так и не было найдено.