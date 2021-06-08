Кызыл, , 08:29 — REGNUM Предварительный ущерб от прошедшего в Туве составил около 90 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на территории пяти районов и в Кызыле 5 июня ветром повреждены крыши многоэтажных домов, повалены деревья и опоры линий электропередач.

По словам и.о. обязанности министра строительства и ЖКХ республики Аяса Хунай-оола, некоторые здания нуждаются в капитальном ремонте, поскольку ураганом сместило несущие конструкции стропил.

«В настоящее время мы составили дефектные ведомости по данным объектам и проводим работу по уточнению ущерба. Предварительно могу озвучить, что ущерб составляет порядка 90 млн рублей», — отметил он.

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