Сеул, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 855 642 человека. Об этом 8 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 8 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 8 455 799 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 16,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 5 701 559 человек, а препаратом Pfizer — 2 754 240 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 19 856 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 299 853 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 454 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 145 091.

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