Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM За минувшие сутки на территории Аргентины были выявлены 22 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

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Таким образом, всего за время пандемии в Аргентине выявили 3 977 634 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При это 81 946 человек скончались в стране от последствий COVID-19.

Напомним, за 6 июня число выявленных случаев заражения коронавирусом в Аргентине составило более 16 тыс.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеоконференции на Петербургском международном экономическом форуме выразил благодарность России за оказанную помощь во время пандемии коронавирусной инфекции.

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