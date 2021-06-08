Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году на борьбу с борщевиком Сосновского выделено 40 млн рублей. Об этом во время прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Жителей призывают информировать через портал «Управляем вместе» о местах произрастания ядовитого сорняка. «Без активности жителей нам тяжело справиться с этой проблемой», — признался Махонин.

По его словам, в 2020 году удалось избавиться от борщевика на общей площади 4,5 га, в 2021 году планируют очистить 5 га. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо решить вопрос в границах населенных пунктов.

Добавим, в Прикамье сорняк оккупировал территорию общей площадью 59 тысяч гектаров. Самое сильное засорение борщевиком отмечается в Нытвенском городском округе, Пермском и Чернушинском районах. 25 тысяч гектаров с борщевиков находится на муницпальных землях, 14 тысяч гектаров — на краевых, 12 тысяч — на частных и 8 тысяч гектаров — на федеральных. За неуничтожение сорняка предусмотрены штрафные санкции.