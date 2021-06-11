На Камчатке 6 июля потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Борт вылетел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и пропал с радаров примерно в 10 километрах от места назначения. О проблемах на борту экипаж не докладывал. Позднее выяснилось, что лайнер не дотянул 3,8 километра до аэродрома поселка Палана — столицы коряков. Основная версия: в плотных облаках самолет врезался в скалу на берегу залива Шелихова. Экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было. Сейчас к месту крушения направляется группа спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено тем, что в Палане сейчас глубокая ночь, а на море начался прилив. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 ч. 3 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: На борту пропавшего на Камчатке самолёта находились 28 человек

Ан-26. (сс) Fedor Leukhin

09:10 06.07.2021 СМИ сообщают, что на борту пропавшего с радаров АН-26 находилась глава посёлка Паланы Ольга Махирева.

09:12 06.07.2021 Пропавший с радаров 6 июля 2021 года камчатский самолёт АН-26 с 21 пассажиром и шестью членами экипажа на борту принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». ИА REGNUM выяснило некоторые детали о компании. Читайте также: На Камчатке пропал самолёт — кому он принадлежит?

09:12 06.07.2021 На борту летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля самолёта АН-26 была глава администрации Паланы Ольга Мохирева, пишет телеграм-канал Amur Mash. Подробности в материале: На борту пропавшего на Камчатке Ан-26 была глава Паланы

09:12 06.07.2021 На данное время самолёт пока не найден. Поиски продолжаются.

09:14 06.07.2021 Пассажирский самолет Ан-26, пропавший на камчатке, мог упасть в море. Читайте подробнее: Источник: пропавший на Камчатке Ан-26 мог упасть в море

09:14 06.07.2021 Это Иван Сивак, один из пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26. Фото сделано перед вылетом. Борт пропал с радаров, сейчас его ищут в Тигильском районе — никаких следов самолета пока не обнаружили. Поиски ведутся с помощью вертолёта, с него осматривают море и прилежащие территории. Цитата канала breakingmash.

09:14 06.07.2021 Со слов сотрудников МЧС, самолёт упал, не дотянув 15−20 км до аэропорта. По указанию губернатора Камчатского края Владимира Солодова создан оперштаб. Его возглавил зампред Александр Заболиченко.

09:15 06.07.2021 На борту пропавшего Ан-26 находились начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления Ольга Андрейкина. Борт до сих пор не нашли. Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы минтранса для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта. Цитата breakingmash.

09:17 06.07.2021 Из отчёта АО «Камчатское авиационное предприятие» за 2020 год. Маршрутная сеть (регулярные перевозки).

09:18 06.07.2021 В 2020 году авиапредприятию постановлением правительства Камчатского края было выделено 443,168 млн рублей субсидии «в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края».

09:20 06.07.2021 На поиски пропавшего на Камчатке пассажирского лайнера Ан-26 направили самолет и два вертолета. Читайте также: На поиски лайнера Ан-26 направлены два вертолета и самолет

09:21 06.07.2021 Специальная комиссия создана для выяснения обстоятельств исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке. Об этом 6 июля сообщили в Росавиации. Об этом: Выяснением обстоятельств ЧП с Ан-26 на Камчатке займётся спецкомиссия

09:22 06.07.2021 В сентябре 2012 года возле посёлка Палана уже случалась трагедия. 12 сентября там упал самолёт — АН-28. Трагедия произошла при выполнении рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. Пропавший со связи самолёт был обнаружен в зарослях кедрового стланника. На борту в момент ЧП находились 14 пассажиров, десять из них погибли. Позднее сообщалось, что самолёт врезался в гору при заходе на посадку.

09:26 06.07.2021 В поисках пропавшего самолёта Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, участвует авиация МЧС и корабли Тихоокеанского флота.

09:27 06.07.2021 На борту летевшего из Петропавловска-Камчатского в Палану и пропавшего 6 июля самолёта Ан-26 находилась не только глава администрации Паланы Ольга Мохирева, но и другие чиновники. Читайте также: На борту пропавшего на Камчатке Ан-26 были чиновники администрации Паланы

09:28 06.07.2021 МЧС сообщают о низкой облачности в районе, где пропал самолет. Никаких докладов от пилотов не поступало, что говорит о внезапном развитии ситуации.

09:28 06.07.2021 Пропавший самолет эксплуатировался с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.

09:36 06.07.2021 Самолет Тихоокеанского флота Ил-38 направлен в район операции по поиску Ан-26 с пассажирами на Камчатке, сообщили в пресс-службе флота.

09:36 06.07.2021 По имеющимся данным, пропавший самолёт был выпущен на киевском авиазаводе «Авиант».

09:37 06.07.2021 Правительство Камчатского края опубликовало полный список пассажиров, которые летели на пропавшем 6 июля самолёте Ан-26 из Петропавловска-Камчатского в Палану. Список пассажиров рейса: Широкова Мария Витальевна, Андрейкин Александр Николаевич, Андрейкина Ольга Леонтьевна, Кудашкин Михаил Вячеславович, Майорова Татьяна Евгеньевна, Хвалеева Алиса Вячеславовна — ребёнок 7 лет, Лисичкина Алена Олеговна, Левицкий Евгений Михайлович, Тищенко Артем Вячеславович, Устинова Ольга Анатольевна, Поникарова Екатерина Валерьевна, Попель Анастасия Александровна, Суровцева Юлия Борисовна, Мохирева Ольга Петровна, Аяни Петр Григорьевич, Нестерук Евгений Александрович, Сивак Иван Витальевич, Столяров Юрий Федорович, Нестерова Мария Максимовна, Бояршин Сергей Вячеславович, Лаптев Константин Алексеевич, Каримулин Александр Анатольевич. Об этом: Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26

09:38 06.07.2021 Одной из причин пропажи пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилота. Об этом: Источник: Ан-26 мог пропасть из-за ошибки пилота

09:40 06.07.2021 В отчёте авиакомпании, которой принадлежит пропавший самолёт, отмечается, что «анализ состояния безопасности полётов в АО «КАП» за 2020 г. показал общее состояние безопасности полётов на среднем уровне и соответствует диапазону «условно достигнутый».

09:44 06.07.2021 Как следует из отчёта авиаперевозчика за 2020 год, с целью снижения расходов в период вынужденного простоя среди прочего «произошло снижение прочих расходов на персонал — отмена обучения, переподготовки, повышение квалификации персонала и ВЛЭК, связанное с переносом сроков их проведения из-за угрозы распространения инфекции COVID — 19».

09:48 06.07.2021 По данным синоптиков, в районе прохождения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300−600 метров, осадков и усиления ветра не было.

09:49 06.07.2021 Ан-26. (сс) Fedor Leukhin.

09:52 06.07.2021 На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Подробности в материале: На борту пропавшего на Камчатке Ан-26 была глава поселка Палана

09:53 06.07.2021 Поиски самолета Ан-26, с которым ранее пропала связь на Камчатке, начала наземная группировка спасателей. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Об этом: Наземная группировка спасателей начала поиски пропавшего самолета Ан-26

09:57 06.07.2021 Связь с экипажем пропавшего на Камчатке 6 июля самолёта Ан-26 пропала в 9 км от посёлка Палана, при заходе судна на посадку. Читайте подробнее: Связь с пропавшим на Камчатке Ан-26 пропала перед посадкой самолёта

10:04 06.07.2021 Для родственников пассажиров, которые летели на пропавшем 6 июля на Камчатке самолёте Ан-26 в Палану, открылась горячая линия. Читайте подробнее: На Камчатке для родственников пассажиров Ан-26 открыли горячую линию

10:14 06.07.2021 Погодные условия на Камчатке, где пропал пассажирский лайнер Ан-26, были сложными. Подробности в материале: Росавиация: погодные условия при посадке Ан-26 были сложными

10:18 06.07.2021 Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно, его издает аварийный радиобуй пропавшего Ан-26, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

10:18 06.07.2021 Район возможного нахождения самолета Ан-26 на Камчатке определен — источник ТАСС.

10:20 06.07.2021 Пропавший на Камчатке Ан-26 упал в море. Это подтвердили в пресс-службе правительства.

10:23 06.07.2021 У побережья Камчатки был зафиксирован слабый радиосигнал, который может быть связан с пропавшим самолетом Ан-26. Об этом: После пропажи Ан-26 у берегов Камчатки был зафиксирован радиосигнал

10:31 06.07.2021 Аэропорт Палана. (сс) Thabigd.

10:35 06.07.2021 Радиосигнал пропавшего Ан-26 у побережья Камчатки не фиксируется. [[[video-0]]] Цитата канала tv360.

10:40 06.07.2021 Вертолёт МИ-8 вылетел в посёлок Палана, в 9 км от которого прервалась связь с летевшим из Петропавловска-Камчатского 6 июля самолётом Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира, в том числе семилетний ребёнок, и шесть членов экипажа. Читайте также: Вертолёт МИ-8 со спасателями вылетел к месту исчезновения Ан-26 на Камчатке

10:48 06.07.2021 МЧС России направило вертолёт Ми-8 со спасателями и медиками в камчатский посёлок Палана, в районе которого пропал самолёт Ан-26. Об этом сообщили 6 июля журналистам в ГУ МЧС по Камчатскому краю. Читайте также: Вертолёт МЧС отправили на поиск пропавшего на Камчатке Ан-26

10:58 06.07.2021 Спасатели определили место падения пассажирского самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров на Камчатке. Подробности в материале: Спасатели определили место падения лайнера Ан-26, пропавшего на Камчатке

11:23 06.07.2021 К поискам пропавшего Ан-26 приступила авиация, наземная группировка спасателей и суда в заливе Шелихова. Основная версия — самолет упал в Охотское море. Экипаж самолета перед посадкой перестал выходить на связь и пропал с радаров, в аэропорту Паланы он так и не приземлился. Цитата 360tv.ru.

11:39 06.07.2021 Спасатели МЧС России на борту вертолета Ми-8. 41.mchs.gov.ru.

11:51 06.07.2021 Власти Камчатки заявили, что пропавший 6 июля самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не мог упасть в море. Читайте подробнее: Власти Камчатки опровергли версию о падении Ан-26 в море

11:53 06.07.2021 Правительство Камчатки опубликовало список имен пассажиров пропавшего самолета Ан-26. Подробности в материале: Правительство Камчатки опубликовало список пассажиров борта Ан-26

12:04 06.07.2021 Поиски пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 продлятся до наступления темноты, в них задействована авиация. Об этом гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил 6 июля.

12:06 06.07.2021 Вертолёт МИ-8 МЧС России вылетел в городской округ «посёлок Палана», где не вышел вовремя на связь пассажирский самолёт АН-26. На борту воздушного судна — личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. При необходимости будет привлечена дополнительная авиация. В связи с ситуацией на Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт номер «горячей линии» для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки. Номер «горячей линии»: 8−800−775−1717. Кроме того, 6 психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России направлены на место ЧС.

12:07 06.07.2021 Пропавший на Камчатке самолёт ищут как с земли, так и с воздуха. Для совершения поисковых мероприятий из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. Из посёлка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа «посёлок Палана». К поискам привлечены суда в заливе Шелихова. К настоящему моменту поиск результатов не дал.

12:19 06.07.2021 Одна из пассажирок пропавшего борта АН-26 Екатерина Поникарова возвращалась домой из отпуска вместе со своим котом. Перед вылетом девушка сделала фотографию в местном аэропорту. Родные Елены пока не располагают информацией о местонахождении самолета. Цитата канала «112».

12:33 06.07.2021 Обломки пропавшего на Камчатке самолета нашли за сопкой, рассказал нам сын одного из пассажиров рейса. Эта информация еще не подтверждена местными властями. Цитата tv360.

12:42 06.07.2021 Видео поисков пропавшего самолёта. [[[video-1]]] По предварительным данным, обломки самолёта обнаружили с вертолёта у берега.

12:45 06.07.2021 Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Выживших с воздуха не видно. Он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабину Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки. Спасатели будут добираться до места пешком. Цитата канала breakingmash.

12:49 06.07.2021 Обломки пропавшего пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке обнаружены, сообщил ТАСС со ссылкой на главу авиакомпании.

12:52 06.07.2021 ТАСС со ссылкой на главу авиакомпании сообщает, что обломки Ан-26 обнаружены, но в камчатском ГУ МЧС эту информацию опровергают.

12:52 06.07.2021 В Росавиации сообщили, что обломки Ан-26 обнаружены в 4−5 км от взлётно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Работы затруднены из-за особенностей ландшафта. Цитата RT.

12:53 06.07.2021 По данным источника ТАСС, выживших в крушении нет.

12:58 06.07.2021 Напомним, принадлежащий Камчатскому авиапредприятию лайнер пропал с радаров около 14:55 по местному времени (05:55 по Москве), когда он находился примерно в 10 километрах от аэродрома. Экипаж самолета, на борту которого было 22 пассажира, в том числе двое детей, перестал выходить на связь. По неподтвержденным данным, обломки разбившегося Ан-26 в ходе облета обнаружили на береговой линии, часть из них находится в воде. Добраться до места спасатели пока не смогли.

13:00 06.07.2021 Обломки камчатского Ан-26 нашли вблизи скалы у поселка Палан — предположительно, самолет врезался в нее при заходе на посадку. По предварительным данным, выживших при крушении нет. Цитата канала verbludvogne.

13:01 06.07.2021 Все 28 человек, находящиеся на борту самолёта, погибли. Цитата канала «112».

13:01 06.07.2021 Все пассажиры и экипаж погибли при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщили в Санавиации. Цитата tv360.

13:03 06.07.2021 Обломки самолета Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта, сообщает МЧС РФ. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом. Цитата bbbreaking.

13:03 06.07.2021 Обломки пассажирского самолета Ан-26, который ранее пропал на Камчатке, обнаружены. Об этом 6 июля сообщил источник в экстренных службах региона. Читайте подробнее: На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

13:20 06.07.2021 Life показывает первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке.

13:21 06.07.2021 Одна часть фюзеляжа Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая — замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. Об этом сообщает Тихоокеанский флот.

13:21 06.07.2021 Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сказал РИА Новости глава авиакомпании.

13:23 06.07.2021 При крушении самолёта погибли супруги Ольга и Александр Андрейкины. Оба работали в местной администрации. У пары остались несовершеннолетние дети. Цитата канала «112».

13:25 06.07.2021 Следовавший из Петропавловска-Камчатского лайнер не дотянул 3,8 километра до аэродрома поселка Палана — столицы коряков. Основная версия: в плотных облаках самолет врезался в скалу на берегу залива Шелихова. Часть обломков воздушной машины упала в Охотское море. «Вести».

13:25 06.07.2021 В санитарной авиации Камчатского края сделали предварительное заявление о гибели 28 человек, находившихся на борту пропавшего пассажирского самолета Ан-26. Читайте также: По предварительным данным, все пассажиры рейса Ан-26 погибли

13:29 06.07.2021 Катастрофа Ан-26, предположительно, произошла при заходе самолета на второй круг при посадке, была плохая видимость — губернатор Камчатского края.

13:32 06.07.2021 Следствие рассматривает несколько версий катастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования — СК России.

13:33 06.07.2021 Ан-26 АО «Камчатское авиационное предприятие». (сс) Глеб Осокин.

13:35 06.07.2021 Комментарий главы Камчатки Владимира Солодова по крушению АН-26. Катастрофа произошла при заходе самолета на второй круг при посадке, была плохая видимость. [[[video-2]]] Цитата канала mobrep.

13:39 06.07.2021 Предварительно, самолёт врезался в скалу на высоте в 230 метров. Экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.

13:41 06.07.2021 СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

13:48 06.07.2021 В соцсетях и ряде СМИ сегодня днем появилось фото одного из пассажиров пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Иван Сивак в своем Instagram перед вылетом опубликовал фото на фоне аэропорта Елизово. «Палана, жди, я лечу», — подписал он снимок. Затем он разместил селфи уже из салона самолета, под которым предположительно его брат написал: «Удачи!». Но уже через несколько часов на этой странице стали появляться комментарии, в которых пользователи переживали за судьбу пассажиров и экипажа пропавшего самолета. На тот момент еще не было известно, что с ним случилось. «Ты не мог так умереть», «Боже, помоги этим людям в самолете!», «Мы молимся, чтобы их нашли живыми!» — пишут люди под этим снимком. «Вести».

13:52 06.07.2021 Для участия в расследовании крушения Ан-26 на Камчатку 7 июля прибывает руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от аэропорта Палана. По предварительным данным, выживших при крушении нет. Председатель Правительства Михаил Мишустин распорядился создать спецкомиссию по расследованию причин трагедии.

13:53 06.07.2021 Ространснадзор проверит «Камчатское авиационное предприятие» и Госкорпорации по организации воздушного движения после крушения Ан-26. Цитата tv360.

14:11 06.07.2021 Ан-26 АО «Камчатское авиационное предприятие». (сс) Dmitriy Pichugin.

14:18 06.07.2021 Напомним, самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс на Камчатке, врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море. Выживших в результате катастрофы нет. Место крушения самолёта обнаружено.

14:39 06.07.2021 Спасатели пока не нашли тел погибших на месте крушения Ан-26. Поиски обломков остановили из-за темноты. Они продолжатся утром, сообщили РИА Новости в МЧС.

14:43 06.07.2021 От самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, остались только обломки. Стабилизатор нашли на обрыве сопки, остальные обломки — в воде у её подножия. Предварительно, все находившиеся на борту погибли. Поиски затрудняются из-за наступления темноты. На место выехали спасатели на вездеходах.

14:47 06.07.2021 По предварительным данным, самолёт Ан-26 мог потерпеть крушение на Камчатке после того, как пилот попытался посадить его с помощью личного, не установленного производителем судна навигатора. КВС, предположительно, перед посадкой решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка», но во время маневра самолет влетел в скалу. Ситуацию осложнили метеоусловия: в момент посадки в регионе наблюдался туман, горы были закрыты плотными облаками. Кроме этого, следователи рассматривают возможность технической неисправности судна. Цитата канала «112».

15:04 06.07.2021 Первое видео с места крушения самолёта АН-26. Спасательные работы приостановлены до утра. [[[video-3]]] Цитата канала «112».

15:05 06.07.2021 Опубликован Список пассажиров, которые летели на пропавшем 6 июля самолёте Ан-26. kamgov.ru

15:06 06.07.2021 Турция выразила соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолета на Камчатке — МИД.

15:26 06.07.2021 Сообщение о крушении самолёта, направлявшегося в Палану, застало губернатора Владимира Солодова в самолёте, следующим на Москву на совещание в правительство России, сообщает его пресс-служба. «Глава региона экстренно прервал рабочую поездку и сегодняшним рейсом срочно вылетает на Камчатку. 6 июля в 16:45 он вылетает из Москвы, на полуостров его рейс прибудет 7 июля около 10 утра. Сразу же в аэропорту Солодов проведет заседание оперативного штаба, после чего губернатор и правительственная комиссия во главе с руководителем Росавиации Нерадько вылетит в Палану», — говорится в сообщении.

15:32 06.07.2021 Заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко. kamgov.ru

15:32 06.07.2021

15:33 06.07.2021 Видеозапись с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке распространила 6 июля пресс-служба МЧС России. Самолёт, вероятно, упал в море вблизи скалы. На кадрах видеосъёмки заметно чёрное пятно в верхней части отвесной скалы, которую снизу омывает море. Возле места крушения обгорели деревья, здесь же видны небольшие обломки, однако крупных фрагментов самолёта нет. Предположительно, основные обломки упали в море.

15:38 06.07.2021 Глава МЧС России Евгений Зиничев провел совещание по ситуации с пропавшим пассажирским самолётом Ан-26 на территории Камчатского края, заслушал доклад о ходе поисковых работ, сообщает пресс-служба ведомства.

16:53 06.07.2021 Поселок Палана. (сс) Dlynx

16:58 06.07.2021 Следственная группа СКР проводит осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

17:31 06.07.2021 Кадры с вертолета Ми-8, на котором осуществлялся поиск пропавшего самолета. 41.mchs.gov.ru

18:34 06.07.2021 Штурман разбившегося самолета АН-26 Владимир Садиев был профессионалом, он всю жизнь проработал на Камчатке, сам строил дом и никому не отказывал в помощи, рассказал РИА Новости его товарищ Максим Сурков.

18:35 06.07.2021 По словам Суркова, Владимир Садиев родился и всю жизнь проработал на Камчатке, у него осталась семья. «Он многое своими руками мог делать. Несмотря на свою профессию, у него был грузовичок, с помощью которого он строил свой дом, хозяйство и помогал друзьям», — отметил он.

18:35 06.07.2021 В аккаунте Садиева в Instagram опубликованы фото с его работы, а также снимки с семьей и из дома, где он сам сложил печь.

18:36 06.07.2021 Ан-26 АО «Камчатское авиационное предприятие». (сс) Dmitry Avdeev

18:42 06.07.2021 Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

18:43 06.07.2021 «Место крушения самолёта Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого посёлка. Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолёта в воде. Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолёт. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий, высоких волн пришлось временно приостановить спасательную операцию, она возобновится завтра утром», — сказал глава Камчатки.

18:44 06.07.2021 Кадры с вертолета Ми-8, на котором осуществлялся поиск пропавшего самолета. 41.mchs.gov.ru.

18:44 06.07.2021 Губернатор Солодов также добавил, что 7 июля в Палану выдвинется оперативная группа, сформированная по решению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина.

18:45 06.07.2021 Оперативную группу возглавляет министр транспорта РФ Виталий Геннадьевич Совельев. «Мы вместе с федеральными руководителями выйдем на место. Планируем также доставить к месту крушения водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности, чтобы обследовать место трагедии», — отметил Владимир Солодов.

18:46 06.07.2021 Для родственников пассажиров пропавшего самолета открыт телефон горячей линии 8415 43 31 4 52. По этому телефону ответят на все интересующие их вопросы, отмечает пресс-служба камчатского губернатора.

18:46 06.07.2021

19:40 06.07.2021 Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путинув связи с крушением самолета Ан-26на Камчатке. В телеграмме соболезнования, в частности, говорится: «Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке. В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших».

19:42 06.07.2021 Обломки пропавшего 6 июля на Камчатке самолёта Ан-26 обнаружены спасателями, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: На Камчатке нашли обломки пропавшего Ан-26

19:44 06.07.2021 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел 6 июля оперативное совещание, на котором в том числе был заслушан доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании резонансного уголовного дела по факту крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае.

19:44 06.07.2021 Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося.

20:16 06.07.2021 Наземная группировка спасателей МЧС России. 41.mchs.gov.ru

20:17 06.07.2021 Версии крушения самолёта Ан-26 на Камчатке должны быть быстро проработаны: такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили 6 июля в пресс-службе ведомства. Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР рассматривает три версии крушения самолёта, которое произошло 6 июля вблизи аэродрома посёлка городского типа Палана (Корякский округ, Камчатский край): неблагоприятные погодные условия, технические неисправности лайнера и ошибка пилотирования. Об этом: Бастрыкин поручил оперативно разобраться с делом крушения Ан-26 на Камчатке

20:35 06.07.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением Ан-26 на Камчатке: «Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России».

20:37 06.07.2021 Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. «От лица посла Салливана и всего посольства США в России: наши мысли с близкими 28 человек, которые пропали без вести на борту рейса Петропавловск-Камчатский — Палана», — написал в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

20:42 06.07.2021 Среди 22 пассажиров самолета, совершавшего рейс из Петропавловска в Палану, было четверо сотрудников местной администрации, в том числе глава поселка Ольга Мохирева. Глава администрации Паланы Ольга Мохирева. palana.org

20:44 06.07.2021 Напомним, всего погибли 28 человек — шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе 6-летний ребенок.

20:58 06.07.2021 Потерпевший крушение самолёт Ан-26 принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». АО «Камчатское авиационное предприятие» учреждено в декабре 2014 года. Директор — Алексей Храбров. Уставный капитал — более 960 млн рублей. На июнь 2021 года единственный акционер перевозчика — Камчатский край в лице министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края. По открытым данным, акционерное общество было поставщиком более 700 госконтрактов на общую свыше 3,1 млрд рублей и заказчиком свыше 200 госконтрактов на общую сумму более 2 млрд рублей. Также известно, что АО имеет право распоряжаться пакетом акций созданного в июне 2021 года сахалинского АО «Авиакомпания «Аврора». В 2020 году авиапредприятию постановлением правительства Камчатского края было выделено 443,168 млн рублей субсидии «в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края».

20:58 06.07.2021 Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников. kamgov.ru

21:24 06.07.2021 [[[picture1]]]

21:31 06.07.2021 Президент Сербии Александар Вучич направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой на Камчатке: «Примите мое искреннее соболезнование в связи с аварией самолета Антонов-26. Прошу вас передать соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. В эти трагические для вашей страны минуты наши мысли с российским народом».

21:35 06.07.2021 Примечательно, что на сайте АО «Камчатское авиационное предприятие» о происшествии — ни слова. Последняя новость датирована 25 июня 2021 г.

21:48 06.07.2021 Сайт АО «Камчатское авиационное предприятие» [Цитата (cc) aokap.ru]

22:53 06.07.2021 Камчатка [(cc) kuhnmi]

02:53 07.07.2021 Трехдневный траур объявлен на Камчатке в связи со смертью людей при крушении самолета Ан-26 под поселком Палана, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, сообщает пресс-служба краевого правительства. Читайте также: На Камчатке объявили трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-26

03:18 07.07.2021 «От имени жителей Якутии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем жителям Камчатского края в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-26. Крепитесь. Мы скорбим вместе с вами», — написал в соцсетях глава республики Айсен Николаев. Читайте также: Жители Якутии выразили соболезнования камчатцам в связи с катастрофой Ан-26

03:25 07.07.2021 Список экипажа разбившегося Ан-26: Александр Вячеславович Анисимов, второй пилот; Рюстем Дулкынович Завгаров, бортмеханик; Иван Владимирович Неверов, бортовой оператор; Дмитрий Александрович Никифоров, командир воздушного судна; Владимир Каримович Садиев, штурман; Ирина Николаевна Середа, бортпроводник. Подробности в материале: Власти Камчатки опубликовали список членов экипажа разбившегося Ан-26

03:31 07.07.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования жителям Камчатки в связи с катастрофой Ан-26 и гибелью людей. Подробности в материале: Колыма скорбит вместе с жителями Камчатки по погибшим в катастрофе Ан-26

03:36 07.07.2021 Министр иностранных дел Николай Селакович выразил соболезнования главе российского МИД Сергею Лаврову по поводу падения самолета над Камчаткой. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS. Читайте также: Глава МИД Сербии выразил соболезнования по поводу крушения Ан-26

03:43 07.07.2021 Правительственная комиссия, созданная по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, примет участие в поисково-спасательных работах на месте крушения Ан-26 под Паланой на Камчатке, а также расследует причины авиакатастрофы. Читайте также: Правительственная комиссия расследует причины крушения Ан-26 на Камчатке

03:48 07.07.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе жителей Камчатки. Подробности в материале: Скорбим вместе со всеми: хабаровчане соболезнуют в связи с крушением Ан-26

03:58 07.07.2021 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования причин авиакатастрофы Ан-26 под Паланой на Камчатке. Читайте также: МАК создал комиссию для расследования катастрофы Ан-26 на Камчатке

04:13 07.07.2021 Президент Сербии Александр Вучич 6 июля направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу авиакатастрофы над Камчаткой, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas. Подробности в материале: Президент Сербии выразил соболезнования в связи с крушением АН-26

04:14 07.07.2021 На Камчатке с раннего утра 7 июля под Паланой ведутся поиски погибших в авиакатастрофе Ан-26 и бортового самописца. Читайте подробнее: На Камчатке на месте крушения Ан-26 ведутся поиски погибших и черного ящика

04:31 07.07.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко направил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью 6 июля пассажиров самолёта Ан-26 в адрес главы Камчатки Владимира Солодова. Читайте также: Губернатор Приморья выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

05:33 07.07.2021 Правительство Камчатки, страховая компания и авиаперевозчик выплатят по 3,5 млн рублей родственникам погибших 6 июля пассажиров при крушении самолёта Ан-26 под Паланой. Читайте также: Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат выплаты

06:09 07.07.2021 На Камчатке, под Паланой, 7 июля на месте крушения самолёта Ан-26 обнаружили три тела, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве края. Читайте также: На Камчатке на месте крушения Ан-26 у береговой линии нашли три тела

06:17 07.07.2021 На Камчатке 7 июля удалось опознать тело пока только одного человека, погибшего при крушении самолёта Ан-26 под Паланой, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве края. Читайте также: Опознано тело одного погибшего при авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке

07:03 07.07.2021 Первое видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке [Цитата из видео на YouTube]

07:15 07.07.2021 Из отчёта компании-владельца разбившегося самолёта следует, что капитальный ремонт воздушного судна проводился 31.08.2012 года с продлением ресурса до 30 августа 2021 года.

07:15 07.07.2021 На Камчатке 6 июля 2021 года практически в точности повторилась авиакатастрофа, которая произошла 12 сентября 2012 года. Читайте также: Пострадавших в авиакатастрофе на Камчатке доставили в больницу Девять лет назад в 10 км от посёлка Палана в лесном массиве упал самолёт Ан-28. Борт летел из Петропавловска-Камчатского. Тогда в самолёте было 14 человек. Восемь пассажиров и два члена экипажа погибли при крушении. Четверо выживших при авиакатастрофе были доставлены в больницу — две женщины, мужчина и 13-летний подросток. Все они находились в очень тяжелом состоянии. Подробности в материале: На Камчатке повторилась авиакатастрофа девятилетней давности

07:18 07.07.2021 В АО «Камчатское авиационное предприятие», которому принадлежал разбившийся самолёт, авиапарк на конец 2020 года насчитывал 23 воздушных судна, включая вертолёты.

07:21 07.07.2021 «Выручка от пассажирских перевозок за 12 месяцев — 422 220 тыс. руб. (ниже плана на 31%). Снижение выручки связано со снижением объемов перевозок в марте 2020 г. в связи со сложными метеоусловиями и непригодностью ВПП в аэропортах Тиличики, Соболево, Усть-Хайрюзово и Палана, а также приостановкой пассажирских перевозок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», — отмечается в отчёте за 2020 год АО «Камчатское авиационное предприятие», которому принадлежал разбившийся самолёт.

07:25 07.07.2021 На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены тела погибших и обломки фюзеляжа. Часть самолета упала в море. В поисках участвуют водолазы МЧС и плавучий кран Минобороны. [[[video-4]]] «Вести».

07:41 07.07.2021 Ошибка пилотирования — основная версия следствия по вопросу крушения самолёта Ан-26. Рейс шел на второй круг в условиях сильной облачности. В узких кругах говорят, что на полной скорости самолет врезался в скалу и развалился на две половины. Обломки упали в море. В условиях плохой видимости, капитан воздушного судна не рассчитал высоту. Сейчас ищут бортовые самописцы. Они находятся в море, вместе с хвостовой частью. Цитата канала kamextremist.

07:59 07.07.2021 Водолазы начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке.

08:06 07.07.2021 В Камчатском крае спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26. Подробности в материале: На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших

08:17 07.07.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям и губернатору Камчатского края в связи с катастрофой самолёта Ан-26. Он отметил, что в республике глубоко потрясены новостью о трагедии. Об этом: В Бурятии выразили соболезнования жителям Камчатки в связи с трагедией

08:19 07.07.2021 Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Паланой на Камчатке. Читайте подробнее: Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26

08:25 07.07.2021 Пассажирский самолёт Ан-26, разбившийся на Камчатке, шёл на посадку в штатном режиме, без захода на второй круг. Об этом сообщил 7 июля командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков. «В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было», — сказал Лысенков ТАСС. Читайте подробнее: Упавший на Камчатке Ан-26 садился в штатном режиме

08:29 07.07.2021 Самолёт Ан-26 перед крушением на Камчатке не уходил на второй круг при посадке и не подавал аварийных сигналов, заявил РИА Новости замглавы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

09:04 07.07.2021 Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн выразил соболезнования в связи с крушением под Паланой на Камчатке 6 июля самолёта Ан-26. Глава региона отметил, что авиакатастрофа стала общим горем для всех жителей Дальнего Востока. Читайте подробнее: «Авиакатастрофа Ан-26 стала общим горем для всех жителей Дальнего Востока»

09:12 07.07.2021 В Палане приземлился спецборт, на котором прилетели члены правительственной комиссии, созданной для расследования авиакатастрофы Ан-26. Читайте подробнее: В Палану, где разбился самолёт Ан-26, прибыла правительственная комиссия

09:38 07.07.2021 Межведомственная комиссия начала работу в Палане, где накануне разбился самолет Ан-26. Об этои сообщили журналистам в пресс-службе правительства Камчатки.

09:51 07.07.2021 На Камчатке опознали первую из жертв крушения Ан-26, сообщает РИА Новости.

10:17 07.07.2021 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования всем жителям Камчатки в связи с авиакатастрофой Ан-26 6 июля под Паланой. Читайте также: Скорбим вместе с вами — губернатор Сахалина выразил соболезнования Камчатке

10:22 07.07.2021 Аварийные сигналы от пассажирского самолёта Ан-26, который разбился вблизи камчатского посёлка Палана, не поступали. Об этом сообщил 7 июля замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. «Поиск потому и начали, что он пропал со связи», — сказал Горб РИА Новости. Читайте подробнее: Экипаж упавшего на Камчатке Ан-26 не сообщал о неполадках

10:40 07.07.2021 На Камчатке на месте крушения самолёта Ан-26 наземная группировка спасателей обнаружила тела девяти погибших. Об этом: На месте крушения Ан-26 удалось обнаружить только девять тел погибших

10:56 07.07.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направил слова соболезнования жителям Камчатского края в связи с автокатастрофой. В его обращении, в частности, сказано: «Выражаю свои глубочайшие соболезнования. Беда, которая произошла, — это большая трагедия для Камчатки, для Дальнего Востока, для России. На Дальнем Востоке это особо остро чувствуется. Пространство здесь малонаселенное, и каждый человек особенно дорог. Это трагедия говорит о том, что нам необходимо на федеральном, региональном уровнях прикладывать усилия, чтобы сформировать безопасные авиационные перевозки, оснащенные современным навигационным оборудованием. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Забайкалье скорбит вместе с вами». Читайте также: Забайкалье скорбит по жертвам авиакатастрофы на Камчатке

10:58 07.07.2021 На Сахалине на месте крушения Ан-26 под Паланой пока работает только наземная группировка спасателей, которая проводит визуальный осмотр территории. Читайте подробнее: Погода мешает полномасштабным поискам на месте крушения Ан-26 на Камчатке

11:02 07.07.2021 ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших.

11:03 07.07.2021 Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал в этой должности порядка 750 часов. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заместителя генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.

11:22 07.07.2021 Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолёта Ан-26. «С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в тексте телеграммы.

11:31 07.07.2021 Командиру потерпевшего крушение Ан-26 Дмитрию Никифорову было 35 лет. За его плечами более 3,3 тыс. налёта. Об экипаже рухнувшего 6 июля под Паланой самолёта рассказал заместитель генерального директора по организации лётной работы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. Читайте подробнее: Командир экипажа Ан-26 имел более 3,3 тыс. часов налёта

11:33 07.07.2021 Район поисков на месте падения самолета Ан-26 в Камчатском крае будет расширен спасателями. Об этом 7 июля сообщили в администрации региона. Читайте также: На Камчатке расширят район поисков на месте падения самолета Ан-26

11:45 07.07.2021 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы Ан-26 в Камчатском крае. Читайте также: Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26

11:48 07.07.2021 В настоящее время сотрудники спасательных служб обнаружили тела 19 погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом 7 июля сообщил источник в экстренных службах. Читайте подробнее: На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела 19 погибших

11:55 07.07.2021 Потерпевший крушение самолёт Ан-26 под Паланой на Камчатке за неделю до катастрофы прошёл осмотр специалистами завода-изготовителя. Заместитель генерального директора по организации лётной работы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил, что версия крушения авиасудна из-за неудовлетворительного технического состояния очень маловероятна. Подробности в материале: Авиаперевозчик рассказал о техническом состоянии рухнувшего Ан-26

12:01 07.07.2021 В Петропавловске-Камчатском 7 июля жители зажгли свечи и возложили цветы к стеле «Город воинской Славы» в память о погибших в крушении самолёта Ан-26 под Паланой. Читайте также: Жители Камчатки несут цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ан-26

13:08 07.07.2021 Глава Камчатки Владимир Солодов на заседании оперативного штаба по случаю авиакатастрофы под Паланой. © Пресс-служба правительства Камчатки

13:21 07.07.2021 Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, заявили в Минтрансе РФ.

13:43 07.07.2021 Спасатели обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

13:48 07.07.2021 «На борту находились 22 пассажира и честь членов экипажа. Выживших нет», — подтвердил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Подробности в материале: Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке нет — Минтранс

13:48 07.07.2021 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов возложил к стеле в центре Петропавловска цветы в память о жертвах крушения Ан-26.

14:17 07.07.2021 Карта местности крушения самолета. © Пресс-служба правительства Камчатки.

15:15 07.07.2021 Глава Камчатки Владимир Солодов. Источник: kamgov.ru

16:19 07.07.2021 Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке. Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Читайте подробнее: Путин выразил соболезнования близким погибших на Камчатке

16:37 07.07.2021 Неблагоприятные метеорологические условия, неисправность или отказ техники, ошибка экипажа — таковы основные версии вероятной причины катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, заявил 7 июля журналистам глава Минтранса Виталий Савельев. Он пояснил, что о результатах расследования говорить еще рано. Читайте также: Минтранс определил вероятные причины катастрофы Ан-26 на Камчатке

16:38 07.07.2021 Члены экипажа разбившегося самолета Ан-26. Источник: kamgov.ru.

16:38 07.07.2021 Члены экипажа разбившегося самолета Ан-26. Источник: kamgov.ru

18:51 07.07.2021 Спасатели на вездеходах продолжают следовать на место крушения самолёта Ан-26. Источник: 41.mchs.gov.ru

20:23 07.07.2021 Мемориал в Петропавловске-Камчатском в память о погибших в авикатастрофе. Фото: kamgov.ru

21:28 07.07.2021 Место крушения самолёта Ан-26. Фото: 41.mchs.gov.ru

22:56 07.07.2021 Член экипажа, разбившегося самолета Ан-26. Фото: kamgov.ru.

03:58 08.07.2021 «Аэрофлот» и камчатские авиалинии бесплатно доставят родственников погибших при авиакатастрофе Ан-26 под Паланой к месту трагедии. Подробности в материале: Родственников погибших при катастрофе Ан-26 бесплатно доставят в Палану

04:10 08.07.2021 Утром 8 июля на Камчатке под Паланой продолжились поиски погибших при авиакатастрофе Ан-26. Об этом: На Камчатке продолжаются поиски погибших при крушении Ан-26 под Паланой

06:57 08.07.2021 На месте крушения Ан-26 под Паланой на Камчатке 7 июля провели панихиду по погибшим. Подробности в материале: На Камчатке на месте крушения Ан-26 провели панихиду по погибшим

06:58 08.07.2021 Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru.

07:08 08.07.2021 На Камчатке под Паланой, где разбился самолёт Ан-26, летевший 6 июля из Петропавловска-Камчатского, удалось обнаружить фрагменты тел уже 19 человек, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах «КамИНФОРМ». Подробности в материале: На Камчатке на месте крушения Ан-26 нашли фрагменты тел 19 человек

07:09 08.07.2021 Сотрудники МЧС на месте крушения самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru.

08:35 08.07.2021 Погодные условия позволили водолазам подключиться к поискам погибших при авиакатастрофе Ан-26 — они обследуют морское дно. Читайте подробнее: К поискам погибших при крушении Ан-26 на Камчатке подключились водолазы

08:36 08.07.2021 Поисковые работы на месте крушения самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru.

10:08 08.07.2021 На территории Паланы Камчатского края 8 июля ввели режим ЧС. Подробности в материале: На Камчатке в Палане после крушения Ан-26 ввели режим ЧС

12:38 08.07.2021 Карта местности крушения самолета. © Пресс-служба правительства Камчатки

13:32 08.07.2021 Телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 8 июля сообщает Центральное телевидение Китая. Об этом: Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-26

14:56 08.07.2021 Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения самолёта Ан-26 в Камчатском крае. Об этом 8 июля сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР. Подробности в материале: Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26

14:57 08.07.2021 Поисковая операция на месте крушения самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru.

15:32 08.07.2021 На месте крушения самолёта Ан-26 работает группа водолазов специализированной пожарно-спасательной части МЧС России для обследования морского дна территории, прилегающей к месту крушения, сообщает МЧС Камчатского края.

16:52 08.07.2021 Обломок самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru.

18:14 08.07.2021 Более 70 спасателей задействованы в поисковых работах в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает краевое управление МЧС.

19:10 08.07.2021 Сотрудники МЧС на месте крушения самолёта Ан-26. 41.mchs.gov.ru

20:07 08.07.2021 В ходе поисковой операции на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке спасателями обследовано 25 км прибрежной линии, водолазы 3,5 кв. км морского дна, в том числе с помощью беспилотной авиации — 1 кв. км. Работы проводились в условиях сильного ветра и высокого волнения моря, сообщает управление МЧС Камчатского края.

21:46 08.07.2021 Жители Петропавловск-Камчатского возлагают цветы к мемориалу в память о погибших в авикатастрофе. kamgov.ru.

22:25 08.07.2021 С наступлением светлого времени суток 9 июля спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также будут проводиться поисковые мероприятия на лодках на воде, сообщает управление МЧС Камчатского края.

22:58 08.07.2021 Глава Камчатки Владимир Солодов встретися с родственниками погибших. kamgov.ru

02:47 На Камчатке утром 9 июля в окрестностях Паланы продолжились поиски погибших при крушении Ан-26 и черного ящика. Читайте подробнее: На Камчатке на месте крушения Ан-26 продолжаются поиски погибших

04:54 СМИ опубликовали аудиозапись переговоров диспетчера аэропорта Паланы с экипажем разбившегося 6 июля Ан-26. Об этом: Диспетчер рекомендовал не снижаться в море — последние слова экипажа Ан-26

07:06 Место крушения самолёта Ан-26. 41.mchs.gov.ru.

07:54 Спасатели пытаются подобраться к находящимся на сопке обломкам пассажирского самолета Ан-26, разбившегося недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

07:56 «Поисковая операция продолжается. Основная сложность связана с тем, что само место крушения самолета — это высокая сопка на побережье. И часть обломков находится на этой сопке. К ней до сих пор не удалось добраться в силу того, что там крутой обрыв, сильный ветер, вертолет там не может сесть. На этом сейчас сосредоточено основное направление — подобраться», — сказал ТАСС Солодов.

07:56 Обломок самолёта АН-26. 41.mchs.gov.ru

07:57 Глава Камчатки добавил, что в пятницу на месте работают дополнительные силы МЧС, осмотр проводит беспилотник. «Разными технологиями [пытаются подобраться к обломкам на сопке] — и десантироваться, и доехать», — сказал Солодов. Там работают четыре вертолета.

09:04 На Камчатке спасатели 9 июля смогли добраться до скалы, о которую разбился 6 июля самолёт Ан-26. Читайте также: На Камчатке спасатели добрались до скалы, о которую разбился Ан-26

09:07 Продолжается обследование побережья, где сконцентрированы обломки самолета. Привлечены водолазы, но их работу осложняет сильная приливная волна — разница между приливом и отливом достигает 8 м в высоту. Из-за этого работать можно только в перерыве между приливом и отливом.

09:07 «Идет подъем обломков самолета, большой объем обломков вчера был поднят, эта работа продолжается. Там же находятся фрагменты тел, говорить о точном количестве обнаруженных тел не представляется возможным в силу повреждения», — сказал губернатор Солодов.

09:07 Группировка водолазов была усилена, на месте крушения задействованы лодки, буксиры, возможности для работы плавучего крана, который планировалось привлечь ранее, нет из-за неподходящих глубин и большой приливной волны, добавил глава региона.

09:08 Солодов также сообщил, что бортовые самописцы пока не найдены. «На это все поиски направлены, сейчас пока ничего не обнаружено», — сказал Солодов, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

09:09 Спасатели на месте крушения самолёта Ан-26. 41.mchs.gov.ru.

09:09 После обнаружения бортовые самописцы будут доставлены в Москву.

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09:54 Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Камчатском крае самолёта Ан-26, сообщили 9 июля в администрации посёлка Палана. Читайте также: На Камчатке обнаружили чёрный ящик потерпевшего крушение Ан-26

10:51 В Камчатском крае спасатели обнаружили второй чёрный ящик потерпевшего крушение самолёта Ан-26. Читайте подробнее: На Камчатке нашли второй чёрный ящик разбившегося Ан-26

10:54 Фрагменты тел всех 28 погибших при крушении самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана в Камчатском крае обнаружили сотрудники спасательных служб. Об этом 9 июля сообщили в экстренных службах региона. Читайте также: На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении самолета Ан-26

11:05 Спасатели на месте крушения самолёта Ан-26. 41.mchs.gov.ru.

11:55 С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет Ан-26. Там найдены фрагменты тел всех 28 погибших, один из них опознан по татуировке. Все тела будут направлены на ДНК-экспертизу. Вместе с тем четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы, отмечает ТАСС.

13:00 Обломок самолёта Ан-26. 41.mchs.gov.ru.

13:51 Жители Петропавловск-Камчатского возлагают цветы к мемориалу в память о погибших в авиакатастрофе. kamgov.ru

13:51 Панихида прошла в храме святителя Николая в поселке Палана на Камчатке, недалеко от которого разбился самолет Ан-26. В храм к началу панихиды пришли около 50 человек — родственники и знакомые погибших, передают РИА Новости.

14:09 Прокурор Тигильского района Антон Черных совместно с представителями правоохранительных органов и органов местного самоуправления провели 9 июля в посёлке Палана встречу с родственниками, чьи близкие погибли в авиакатастрофе Ан-26. В ходе встречи правоохранители рассказали о ходе поисковой операции и проводимых следственных действиях, ответили на поступившие вопросы, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. Антон Черных рассказал о приеме и горячей линии, действующей при органах прокуратуры края для родственников погибших, а также заверил, что прокуратура окажет всяческую помощь при возникновении правовых вопросов. От лица органов прокуратуры Камчатки он выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

14:10 В ходе встречи прокурора с родственниками погибших обращений о нарушении прав не поступило, отмечает прокуратура Камчатки.

14:11 Глава Камчатки Владимир Солодов встретился с родственниками погибших. kamgov.ru.

14:13 Напомним, ранее прокуратура Камчатского края сообщала, что в рамках организованной проверки соблюдения прав родственников, чьи близкие погибли в авиакатастрофе, а также в целях оказания им правовой помощи организованы пункты приема: В п. Палана — ул. Ленина д. 23 «а», тел. 8 (4154) 33-17-71 (прокуратура Тигильского района) В г. Елизово — ул. Завойко д. 22, тел 8−909−838−77−00 (Елизовская городская прокуратура); В Петропавловске-Камчатском: пр. Рыбаков д. 13, тел. 8-(4152)-49−58−59 (прокуратура г. Петропавловска-Камчатского)

14:13 Родственникам погибших, проживающим за пределами Камчатского края, по возникающим вопросам рекомендуется обращаться по тел. 8−4152−26−09−27 или 8−4152−26−10−97 (в режиме автоответчика), также свой вопрос или обращение можно направить на сайте краевой прокуратуры (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc 41 ).

14:49 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал на своей странице в «Инстаграм» фотографии бортовых самописцев самолёта Ан-26, который потерпел крушение 6 июля на Камчатке. «Сегодня в результате поисковой операции, которая продолжается в районе крушения самолета Ан-26, был обнаружен один из бортовых самописцев. Чёрный ящик обнаружили в море вблизи места катастрофы. Горные спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 км. В поисковой операции задействовано 72 человека, 14 единиц техники», — написал Владимир Солодов.