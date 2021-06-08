Тбилиси, , 08:37 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 7 июня принял делегацию во главе с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

В военном ведомстве сообщили, что в ходе встречи обсуждались вопросы безопасности на Закавказье и в районе Черного моря. Также стороны обговорили перспективы сотрудничества в сфере обороны после того, как будет завершена миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

После завершения встречи Бурчуладзе рассказал, что представитель Госдепа заявил о готовности Вашингтона к переходу на новый этап сотрудничества с Тбилиси. Он также пообещал Грузии военную и политическую поддержку.

Напомним, Рикер прибыл в Тбилиси в ночь на 7 июня. После визита в Грузию он планирует отправиться в Азербайджан и Армению. Его поездка по Закавказью продлится до 13 июня.

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