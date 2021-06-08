Мехико, , 08:26 — REGNUM Индекс Мексиканской фондовой биржи (BMV) завершил торги 7 июня на уровне 51 428 пунктов, что является самым высоком показателем с августа 2017 года. Об этом сообщает телеканал Televisa.

Отмечается, что на рост BMV позитивно повлияли результаты прошедших 6 июня выборов в Палату депутатов федерального Конгресса (парламента) и в местные органы власти. По предварительным данным, левое пропрезидентское «Движение национального возрождения» (ДНВ) может потерять в парламенте несколько десятков мест.

При этом коалиция, включающая наряду с ДНВ также Партию труда и Мексиканскую экологическую зелёную партию, сохранит в нижней палате парламента большинство из 500 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 июня разнонаправленно. Умеренно прибавил Nasdaq.

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