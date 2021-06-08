Москва, , 08:20 — REGNUM План восстановления статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу получило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 7 июня сообщил и. о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

«РУСАДА был получен план восстановления, разработанный и утвержденный WADA», — цитирует Буханова ТАСС.

Он отметил, что целью плана является мониторинг РУСАДА в течение двух лет, чтобы подтвердить выполнение условий восстановления.

По словам Буханова, план предусматривает два уровня мониторинга РУСАДА. Сохраняется обычный операционный мониторинг, а также вводится инструментарий, позволяющий обеспечить соблюдение международного стандарта соответствия.

«Под пристальное внимание попадают вопросы квалификации, обучения и опыта органов управления и персонала РУСАДА, а также вопросы соблюдения государством финансовых обязательств по отношению к национальной антидопинговой системе», — сказал Буханов.

Он также подчеркнул, что в центре внимания находится операционная независимость РУСАДА, которая заключается в запрете вмешательства в тестирование, образование, обработку результатов.

При этом если ситуация с операционной независимостью или выполнением иных пунктов плана будет становиться критической, WADA оставляет за собой право применить ускоренную процедуру рассмотрения проблемной ситуации комитетом по соответствию.

Напомним, РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Санкции действуют до 16 декабря 2022 года.

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