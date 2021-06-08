Москва, , 08:21 — REGNUM Вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам требует срочного и справедливого решения. В этом уверен председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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С просьбой вмешаться в ситуацию он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения», — говорится в письме, опубликованном на сайте ФНПР.

Шмаков подчеркнул, что до настоящего времени правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — подчеркивается в обращении.

Представители профсоюзов уверены, что «допущенную несправедливость» необходимо устранить, «вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров».

«ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации», — отмечается в послании.

В федерации выразили уверенность, что справедливое решение этого сложного вопроса будет найдено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 1 января 2016 года. Предложения о возвращении индексации для пожилых граждан России с низкими зарплатами звучали в Госдуме РФ и Совете Федерации неоднократно, однако достаточной поддержки эти инициативы не находили.

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