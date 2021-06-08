Новосибирск, , 08:19 — REGNUM В Новосибирске избрана мера пресечения обвиняемому по факту наезда на несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает Железнодорожный районный суд города.

«По ходатайству старшего следователя 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска следственного управления МВД России по г. Новосибирску избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гасанова Я.Э.О. сроком на один месяц 28 суток, то есть до 3 августа 2021 года», — говорится на сайте суда.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения РФ, повлёкших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе насмерть сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.

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