Москва, , 08:19 — REGNUM Возможность применения вакцины против коронавируса «Спутник V» для беременных женщин оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 8 июня сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят исследование о возможности применения вакцины для беременных. В частности, анализ проведен среди женщин, которые получили вакцину во время беременности, но не знали об этом.

«Мы сейчас анализируем данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — сказал министр. Он добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к оценке безопасности вакцины для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время начнутся испытания вакцины «Спутник V» среди детей.

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