Богота, , 08:23 — REGNUM В Колумбии в течение суток 7 июня выявили более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом в ходе 52 409 исследований. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба министерства здравоохранения социальной защиты страны.

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За время пандемии, по данным министерства, в Колумбии выявили 3 593 016 носителей SARS-CoV-2. При этом за минувшие сутки в стране было выявлено 21 949 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за последние 24 часа в Колумбии скончались 535 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений болезни стали 92 496 человек.

Стоит отметить, что за 6 июня в Колумбии выявили 24 050 новых случаев заражения коронавирусом.

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