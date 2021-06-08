Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 7 июня нефть марки Brent подешевела на 0,23%, до $71,45. Покупатели стали фиксировать прибыль от длинных позиций после публикации статданных из Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Данные по торговле Китая показали, что импорт нефти в мае снизился до 9,69 млн баррелей с 9,86 млн баррелей в день в апреле, и оказался на 14,6% ниже к уровню прошлого года.

Видимо, китайские переработчики отказываются импортировать нефть по высоким ценам, и вместо этого предпочитают использовать запасы.

10 июня в Вене начнётся новый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу ядерного соглашения.

Если соглашения будет восстановлено, Вашингтон может отменить санкции против Ирана, что позволит увеличить экспорт на 500 тыс. — 1 млн баррелей в день.

Негативные факторы компенсируются ростом мировой экономики и восстановлением спроса на энергоресурсы в летний сезон в США.

Еще одним позитивным фактором является улучшение ситуации в Индии. На 6 июня число заражений коронавируса снизилось до 100,6 тыс. человек в день против 414 тыс. на 6 мая.

Сегодня, 8 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $70,75 (-0,98%). Цена находится в фазе консолидации после роста до $72,13.

Бычий тренд сохраняется, как ближайшие цели $72,5 и $75,00 за баррель. Падение ниже $70 усилит давление на покупателей. В связи с чем придется на время отложить наступление.

В центре внимания трейдеров находятся данные по инфляции в США, а также отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США.

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