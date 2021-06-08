Ижевск, , 08:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 июня провели 1 181 972 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 1862 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2766 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 июня в регионе выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 39 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 479 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2717 человек.

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