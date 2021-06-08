Оттава, , 08:22 — REGNUM Канадские власти считают санкции России в отношении девяти граждан страны необоснованными и неприемлемыми. Об этом 8 июня сообщили в канадском МИД.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства Канады.

Также указывается, что в письменном ответе канадского МИД уточняется, что правительство страны глубоко обеспокоено «ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов».

Кроме того, в министерстве иностранных дел Канады отметили, что внесенные российской стороной в санкционный список лица поддерживаются канадскими властями, которые продолжат «работать с партнерами в защиту демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министерство иностранных дел России внесло девять граждан Канады, которые причастны к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список, закрыв им въезд на росссийскую территорию.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что такое решение было принято «в ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального». Вместе с тем она добавила, что Москва готова выстраивать конструктивные отношения с Оттавой, несмотря на культивируемые частью истеблишмента страны русофобские настроения.