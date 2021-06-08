Пермь, , 08:14 — REGNUM В Перми на эспланаде планируют открыть туристический информационный центр. Об этом во время прямой линии с жителями региона на площадке соцсети «В контакте» сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Зарезервировали помещение одного из так называемых «холмов». Будем работать дальше», — сказал глава Пермского края. Он также обратил внимание на то, что в регионе намерены помимо традиционного туризма плотно заняться промышленным направлением. Туристам смогут побывать на пермских предприятиях, например, Promobot, «Протон», Суксунском оптико-механическом заводе.

Стоит отметить, что в городе функционирует один подобный центр — в гостинице «Урал». Добавим, строительство «холмов» на эспланаде завершилось в начале 2020 года. Ожидается, в эксплуатацию из введут в 2021 году.