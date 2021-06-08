Москва, , 08:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК) под управление Башкирии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества «Башкирская содовая компания» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)», — говорится в документе.

Кроме этого, согласно документу, 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) Башкирской содовой компании передается из федеральной собственности в доверительное управление АО «Региональный фонд» (г. Уфа).

Помимо этого, Башкирская содовая компания внесена в перечень стратегических предприятий. Акции должны быть переданы в течение трех месяцев. Правительство РФ должно заключить с правительством Башкирии акционерное соглашение, которым будет определен порядок управления и распоряжения акциями, а также перечень мероприятий, которые направлены на повышение эффективности инвестиционной и производственной деятельности БСК.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение президента России Владимира Путина о передаче республике контроля над БСК является не подарком, а большой ответственностью и знаком большого доверия.