Оксана Переможенко, 8 июня 2021, 10:08 — REGNUM Площадь лесов Украины за ближайшие 10 лет может увеличиться на 1 млн гектаров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июня в ходе форума «Украина 30. Экология».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поставили амбициозную, но досягаемую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров», — сказал Зеленский.

В ближайшие три года, по словам украинского лидера, на Украине планируют высадить 1 миллиард деревьев.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице украинского политолога Дмитрия Спивака. Многие отметили, что инициатива сама по себе хорошая, но комментирующие выразили опасения, что она станет поводом к обогащению власти путем махинаций. Иные скептически отнеслись к этой идее, отметив, что не верят, что реально высадить миллиард деревьев за три года. Другие, наоборот, считают, что это возможно, так как существуют современные технологии, которые позволяют это реализовать. Были и те, кто отметил, что в это же время вырубается лес в Карпатах.

«У нас земля плодородная, можно сразу лопаты садить, они прорастут», — написал Юрий Б.

«Все логично продумано в лучших традициях. Спилить вековые деревья, продать их за черный нал на 100 млрд и посадить заново», — добавил Сергей К.

Росток
Росток

«Где сажать? На проданной земле?» — поинтересовалась Женя М.

«Так креативненько к отмыванию денег ещё никто не подходил…» — пишет Валентин Х.

«Это прекрасная инициатива. Вот бы только ее исполнили… Сталинский указ о лесопосадках был выполнен всего за пять лет в стране, разоренной войной и засухами. Читайте историю», — отметила Майя Р.

«Можно посеять с самолета шишки. А вообще уже есть технология отстреливать с вертолета капсулы с семенами деревьев и специальные установки разработаны. Сейчас лопатами лес не садят, сеют трактором или другими механизмами. Идея правильная», — считает Лана Р.

«А как там весна придет, всех посадим? Это он оказывается о деревьях говорил?» — поинтересовалась Карина В.

«А на какой земле эти деревья будут высаживать? На уже проданной или на той, которая только в процессе продажи?» — спросил Тимофей Р.

«А ещё можно скооперироваться с Маском. Ото дило буде (вот дело будет. — О. П.) — сады на Марсе», — иронизирует Вася И.

«А в это же время продолжают стучать топоры в Карпатах…» — написал Владимир Ш.

«Хотя бы запретил вырубку леса, западная [Украина] каждый год бедствует. Но вот по доброму не думается — у нашего президента мысли работают только в направлении обогащения, но не народного», — пишет Ольга Х.

«План, конечно, хороший, но в каких питомниках есть такое количество саженцев?» — поинтересовался Михаил П.

«Я не уверен в том, что страна озеленится, но я уверен, что власть придержащие здорово озолотятся!» — отметил Віталій С.

«Скорее всего, Зеленский хочет, чтобы на него обратили внимание, ведь многие западные страны взволнованы ухудшением экологии, изменением климата (как бы он тоже обеспокоен за экологию). И Путин намекал на конференции тоже, когда рекламировал «зелёным» Германии достоинства «Северного потока — 2». И в Женеве на встрече с Байденом будут упоминать эти задачи. Поэтому Зеленский, скорее всего, подыгрывает, хочет быть в тренде, заодно посылает сигнал всей загранице, но его не слышат. А в это время можно закапывать наши деньги», — выразил свое мнение Александр Н.

Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва
Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва
President.gov.ua

«Зимой, оказывается, можно не только асфальт ложить, но и деревья садить!» — пишет Михаил П.

«Не, а в чем прикол? Карпаты вывезли, а теперь надо деревья сажать? Логика — зашибись!» — отреагировала Людмила Г.

«В ходе… форума «УКРАИНА 30. Экология» Президент В. Зеленский дал старт проекту «Зеленая страна», в частности, пообещав в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев! Ну, реалисты тут же взяли в руки калькулятор и подсчитали, что в течение трех лет для выполнения этого фантастического плана, несмотря на снежные вьюги и проливные дожди, днем и ночью, надо высаживать 10 деревьев в секунду! Ухх, и снова ждем чуда…» — подытожил украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook.

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