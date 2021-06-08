8 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление Владимира Зеленского о том, что на Украине в ближайшие три года планируют высадить один миллиард деревьев.

Оксана Переможенко, , 10:08 — REGNUM Площадь лесов Украины за ближайшие 10 лет может увеличиться на 1 млн гектаров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июня в ходе форума «Украина 30. Экология».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поставили амбициозную, но досягаемую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров», — сказал Зеленский.

В ближайшие три года, по словам украинского лидера, на Украине планируют высадить 1 миллиард деревьев.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на странице украинского политолога Дмитрия Спивака. Многие отметили, что инициатива сама по себе хорошая, но комментирующие выразили опасения, что она станет поводом к обогащению власти путем махинаций. Иные скептически отнеслись к этой идее, отметив, что не верят, что реально высадить миллиард деревьев за три года. Другие, наоборот, считают, что это возможно, так как существуют современные технологии, которые позволяют это реализовать. Были и те, кто отметил, что в это же время вырубается лес в Карпатах.

«У нас земля плодородная, можно сразу лопаты садить, они прорастут», — написал Юрий Б.

«Все логично продумано в лучших традициях. Спилить вековые деревья, продать их за черный нал на 100 млрд и посадить заново», — добавил Сергей К.

Росток

«Где сажать? На проданной земле?» — поинтересовалась Женя М.

«Так креативненько к отмыванию денег ещё никто не подходил…» — пишет Валентин Х.

«Это прекрасная инициатива. Вот бы только ее исполнили… Сталинский указ о лесопосадках был выполнен всего за пять лет в стране, разоренной войной и засухами. Читайте историю», — отметила Майя Р.

«Можно посеять с самолета шишки. А вообще уже есть технология отстреливать с вертолета капсулы с семенами деревьев и специальные установки разработаны. Сейчас лопатами лес не садят, сеют трактором или другими механизмами. Идея правильная», — считает Лана Р.

«А как там весна придет, всех посадим? Это он оказывается о деревьях говорил?» — поинтересовалась Карина В.

«А на какой земле эти деревья будут высаживать? На уже проданной или на той, которая только в процессе продажи?» — спросил Тимофей Р.

«А ещё можно скооперироваться с Маском. Ото дило буде (вот дело будет. — О. П.) — сады на Марсе», — иронизирует Вася И.

«А в это же время продолжают стучать топоры в Карпатах…» — написал Владимир Ш.

«Хотя бы запретил вырубку леса, западная [Украина] каждый год бедствует. Но вот по доброму не думается — у нашего президента мысли работают только в направлении обогащения, но не народного», — пишет Ольга Х.

«План, конечно, хороший, но в каких питомниках есть такое количество саженцев?» — поинтересовался Михаил П.

«Я не уверен в том, что страна озеленится, но я уверен, что власть придержащие здорово озолотятся!» — отметил Віталій С.

«Скорее всего, Зеленский хочет, чтобы на него обратили внимание, ведь многие западные страны взволнованы ухудшением экологии, изменением климата (как бы он тоже обеспокоен за экологию). И Путин намекал на конференции тоже, когда рекламировал «зелёным» Германии достоинства «Северного потока — 2». И в Женеве на встрече с Байденом будут упоминать эти задачи. Поэтому Зеленский, скорее всего, подыгрывает, хочет быть в тренде, заодно посылает сигнал всей загранице, но его не слышат. А в это время можно закапывать наши деньги», — выразил свое мнение Александр Н.

Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва President.gov.ua

«Зимой, оказывается, можно не только асфальт ложить, но и деревья садить!» — пишет Михаил П.

«Не, а в чем прикол? Карпаты вывезли, а теперь надо деревья сажать? Логика — зашибись!» — отреагировала Людмила Г.

«В ходе… форума «УКРАИНА 30. Экология» Президент В. Зеленский дал старт проекту «Зеленая страна», в частности, пообещав в ближайшие три года высадить 1 млрд деревьев! Ну, реалисты тут же взяли в руки калькулятор и подсчитали, что в течение трех лет для выполнения этого фантастического плана, несмотря на снежные вьюги и проливные дожди, днем и ночью, надо высаживать 10 деревьев в секунду! Ухх, и снова ждем чуда…» — подытожил украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook.

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