Чебоксары, , 07:47 — REGNUM Директором МФЦ в Чувашии стал Михаил Анисимов, который ранее возглавлял мининформполитики. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Михаил Анисимов назначен директором республиканского автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». МФЦ является подведомственным учреждением министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Анисимов более 2,5 года работал министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, сложив полномочия 11 января 2021 года — накануне празднования Дня российской и чувашской печати. Министерский пост заняла Кристина Майнина, которая до переезда в Чувашию руководила управлением цифрового развития, связи и рекламы администрации главы Коми.