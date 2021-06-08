Нью-Дели, , 07:47 — REGNUM В Индии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 350 тыс. человек, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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В частности, за 7 июня в республике 2123 человека умерло от осложнений COVID-19. Таким образом, в Индии общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 351 309 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили еще 86 498 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Индии подтвердили почти 29 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в Индии числится 1 303 702 активных случая заболевания COVID-19. При этом в индийском минздраве указывают, что на протяжении недели заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться.