Пермь, , 07:41 — REGNUM В Пермском крае список «Единой России» на выборах Законодательное собрание региона возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Также в партийную тройку вошли депутаты краевого парламента — Герой России Сергей Яшкин и секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Информация об этом опубликована на сайтепартии.

Григорьев подчеркнул, что для стабильного развития края необходимо, чтобы глава региона и крупнейшая политическая партия работали в одной команде. Региональное отделение «Единой России» поддержало Дмитрия Махонина на выборах губернатора, и он одержал на них уверенную победу. Своим согласие возглавить список на выборах в Заксобрание губернатор подтвердил подтвердил курс на дальнейшую совместную работу с партией.

Стоит отметить, Дмитрий Махонин участвовал в губернаторских выборах, которые состоялись в сентябре 2020 года, как самовыдвиженец, а в 2016 году он возглавлял партписок «Яблока» на выборах в Госдуму.

Тройку лидеров, с которыми партия пойдет на выборы в Пермскую гордуму, возглавил глава Перми Алексей Дёмкин, за ним следуют главный врач ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница» Дмитрий Антонов и директор школы № 6 им. Героя России С.Л. Яшкина Галина Соколова.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Пркиамье пройдут крупные избирательные кампании трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. Пермякам предстоит избрать четырех депутатов Госдумы, 60 депутатов Законодательного собрания четвёртого созыва, а также депутатов Пермской гордумы, Кудымкарской городской Думы и депутатов Думы Соликамского городского округа.

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