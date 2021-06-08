Берлин, , 07:38 — REGNUM Политическая позиция немецких властей по поводу поставок военной помощи Украине вызвала возмущение у украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Об этом 7 июня написала газета Welt am Sonntag.

По словам дипломата, его «раздражают» споры в политических кругах ФРГ по вопросу о том, можно ли считать военную помощь оборонительной. Мельник также отменил, что указанная тема также игнорируется Берлином в ходе личных встреч на высоком уровне.

Посол подчеркнул, что за шесть с половиной лет Германия «никогда не обсуждала по-настоящему» предоставление военной помощи Киеву. Вместе с тем Мельник был вынужден признать, что немецкие власти оказали Украине обширную поддержку в других сферах. Он привел в пример помощь «в построении гражданского общества».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Андрей Мельник заявил, что именно ФРГ должно всеми силами помогать Украине вступить в НАТО, поскольку, по его словам, Германия несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа.

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