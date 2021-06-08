Бостон, США, , 07:37 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон.

В составе «Бостона» дубль оформил форвард Давид Пастрняк, ещё по голу забили Брэд Маршан и Давид Крейчи.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Айлендерс» вышли вперёд со счётом 3:2.