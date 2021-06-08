Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 10 УФСИН. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями и мошенничество, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что в сентябре 2019 года фигурант уголовного дела отдал устное распоряжение не регистрировать факт дезорганизации работы колонии. Правоохранители отмечают, что это вскрылось при проверке видеоархива, по итогам которого возбуждено уголовное дело за применение насилия со стороны заключённого в отношении сотрудника колонии.

По версии следствия, фигурант уголовного дела с октября 2019 года по март 2020 года получил 250 тыс. рублей от одного осуждённых за решение вопроса об условно досрочном освобождении. Решение данного вопроса не входил в его полномочия.

Злоумышленник обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Материалы дела ушли в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в присвоении и мошенничестве. Она признана виновной и оштрафована на 150 тыс. рублей.

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