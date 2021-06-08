Монреаль, Канада, , 07:33 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» шайбы забросили защитник Эрик Густафссон и нападающие Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли. У «Виннипега» дубль оформил защитник Логан Стэнли.

Таким образом, «Монреаль» одержал четвёртую победу подряд, выиграл серию «всухую», со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

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