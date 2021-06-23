Коронавирус не отступает. На 8 июня 2021 в мире зафиксировано более 174 373 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Всего за сутки число новых случаев заболевших превысило 122 тысячи человек. Ежедневно болезнь забирает тысячи жизней, а общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире превысило уже 3,75 млн человек. Однако, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, с мая еженедельно количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается. При этом он обратил внимание, что возросшее распространение новых штаммов коронавируса может быть смертельно опасно для непривитых. Самой эффективной защитой от коронавируса сегодня является вакцинация, утверждают медики. Это шанс обезопасить себя и родных. В странах ЕС вводят обязательный сертификат, чтобы облегчить передвижение граждан между странами. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, многие страны открывают границы. Лето — время отпусков и возможность бизнесу заработать. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус. Александр Горбаруков ИА REGNUM

07:47 08.06.2021 В Индии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 350 тыс. человек, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Индии число жертв COVID-19 превысило 350 тысяч

08:02 08.06.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 1204 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили более 1200 носителей коронавируса

08:03 08.06.2021 Министерство труда, по делам инвалидов войны и социальных вопросам Вьетнама в рамках целевой программы направит на поддержку работников, пострадавших от последствий пандемии нового коронавируса, 27,6 трлн донгов (около $1,2 млрд),. Об этом 8 июня сообщает газета Saigon Tien Phong. Читайте также: Вьетнам потратит $1,2 млрд на поддержку пострадавших от пандемии работников

08:04 08.06.2021 Вакцина «Спутник V» в Аргентине. (сс) Ministerio de Cultura de la Nación

08:05 08.06.2021 На 8 июня в мире в активной фазе болезни находятся 12 807 257 человек.

08:17 08.06.2021 Первое лекарство от коронавирусной инфекции иранского производства «Салиравира» было представлено в научно-техническом офисе вице-президента страны в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 июня. Читайте подробнее: В Тегеране представили первое лекарство от COVID-19 иранского производства

08:19 08.06.2021 7 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 81 183, причем 120 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 120 человек

08:23 08.06.2021 В Колумбии в течение суток 7 июня выявили более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом в ходе 52 409 исследований. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба министерства здравоохранения социальной защиты страны. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 21 тыс. носителей коронавируса

08:30 08.06.2021 За минувшие сутки на территории Аргентины были выявлены 22 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили более 22 тыс. носителей коронавируса

08:31 08.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 855 642 человека. Об этом 8 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили 16,5% населения

08:40 08.06.2021 Утверждения о том, что новый коронавирус был создан в лаборатории в Китае, схожи с лживыми данными о наличии оружия массового поражения (ОМП) у Ирака. Об этом 8 июня заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом: В МИД КНР сравнили обвинения в создании COVID-19 с ложью об оружии у Ирака

08:48 08.06.2021 В Молдавии в течение суток 7 июня выявили 48 случаев заражения коронавирусом в ходе 3723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 40 носителей коронавируса

08:58 08.06.2021 За прошедшие сутки в Бразилии выявлено 37 156 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 37 тыс. носителей коронавируса

09:03 08.06.2021 7 июня в Польшу было доставлено еще 2,1 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщил председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский на странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Польшу доставили 2,1 млн доз вакцины Pfizer

09:05 08.06.2021 За сутки на Украине 118 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:06 08.06.2021 В городе Гуанчжоу (Китай) ввели ряд ограничений из-за угрозы COVID-19. Власти предписали всему населению районов Наньша, Хуаду и Цунхуа, а также всем, кто проезжал через эти районы, сдать тест на коронавирус.

09:06 08.06.2021 Комендантский час в Грузии могут отменить до конца текущего месяца. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 7 июня заявила министр экономики страны Натия Турнава на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии могут отменить комендантский час в июне — минэкономики

09:14 08.06.2021 В Индии за прошедшие сутки выявили 86,4 тыс. носителей SARS-CoV-2, в результате чего их общее число превысило 29 млн. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили 86,4 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:22 08.06.2021 42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 7 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки

09:26 08.06.2021 Вакцина Moderna. (сс) U.S. Air Force.

10:11 08.06.2021 В ходе 164 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

10:49 08.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 517 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1023 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

11:10 08.06.2021 Члены Совета исполнительных директоров Всемирного банка приняли решение о выделении Грузии нового кредита в размере $34,5 млн. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба представительства финансового института в Грузии. Подробности в материале: Всемирный банк выделил Грузии новый кредит в размере $34,5 млн

11:29 08.06.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 43 216 человек или почти 10% населения. Об этом 8 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

11:38 08.06.2021 Данные Роспотребнадзора на 8 июня 2021 года: в мире выявлено 173 569 080 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 333 918 случаев.

11:45 08.06.2021 В середине июня на территории Литвы стартует вакцинация от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом 8 июня рассказал литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис в эфире радиостанции Žiniu Radijas. Подробности в материале: Вакцинация подростков от COVID-19 в Литве начнется в середине июня

12:04 08.06.2021 Тесты на антитела. (сс) Agência Brasília

12:04 08.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 8 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 400 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 95 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 400 случаев заражения SARS-CoV-2

12:21 08.06.2021 Представители Варшавского института рыночных и социальных исследований провели в Польше опрос общественного мнения на предмет отношения к возможному возобновлению локдауна в стране в случае четвертой волны пандемии SARS-CoV-2. Результаты были опубликованы в газете Rzeczpospolita. В результате исследования выяснилось, что лишь 11,5% опрошенных считают, что локдаун должен быть введен в случае наступления четвертой волны пандемии коронавируса. В то же время 81,5% придерживаются обратного мнения. Остальные не смогли дать определенный ответ. Подробности в материале: Более 80% жителей Польши выступают против возобновления локдауна — опрос

12:25 08.06.2021 Сокращение объёмов «утечки умов» в ряде стран может оказать позитивное влияние на государства в виде укрепления образованного гражданского общества и повышения потенциала противодействия авторитаризму и коррупции. Об этом в своём блоге на платформе международного дискуссионного клуба «Валдай» написал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. «Иммиграция высококвалифицированных специалистов, за которых развитые страны конкурируют между собой, также [как и дешёвой рабочей силы] замедлилась, в том числе из-за расширившихся возможностей для удалённой работы. Замедление физической «утечки умов» может позитивно сказаться на отдающих таланты странах, где наряду с сохранением научного потенциала может укрепиться образованное гражданское общество, повысится потенциал противодействия авторитаризму и коррупции», — написал Полетаев. Об этом: Эксперт оценил влияние пандемии на «утечку умов» за границу

12:33 08.06.2021 Пандемия коронавируса ухудшила положение государств, чьи жители существуют на денежные переводы, которые им отправляются из более крупных и экономически стабильных территорий. Об этом в своём блоге на платформе международного дискуссионного клуба «Валдай» написал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. «Пандемия ухудшила положение стран, в которых семьи мигрантов зависят от их денежных переводов. Снижение масштабов международной миграции повлекло за собой и падение масштабов денежных переводов мигрантов в родные страны», — написал Полетаев. Читайте также: Эксперт заявил об ухудшении положения стран, живущих на денежные переводы

12:44 08.06.2021 В Грузии двумя дозами вакцины от COVID-19 привили более 50 тыс. человек. Об этом 8 июня сообщила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

12:47 08.06.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 216 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает минздрав ДНР. Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 216 новых носителей коронавируса

12:50 08.06.2021 Случаи заражения коронавирусом увеличились в нескольких районах Индонезии, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 6294 носителя коронавируса

13:17 08.06.2021 Вакцинация в Нигерии. (сс) Andrea Onuoha

13:29 08.06.2021 Сравнив с «пробиркой Пауэлла» обвинения в адрес Китая в лабораторном происхождении коронавируса, Пекин попал «в десятку», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Ранее в посольстве КНР в США заявили, что кампания, направленная на политизацию исследования происхождениякоронавирусаи дискредитации Китая, «не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения». Читайте подробнее: COVID-19 и пробирка Пауэлла: мир должен помнить, что доверять США нельзя

13:43 08.06.2021 В последние дни в регионе Вестра-Гёталанд, расположенном в центральной части Швеции, число людей, желающих поменять место или время для получения второго компонента вакцины от COVID-19, значительно увеличилось. Некоторые граждане и вовсе игнорируют посещение центров вакцинации и не являются на прием. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: Жителей Швеции призвали не откладывать вакцинацию по причине отпусков

13:50 08.06.2021 Учёные продолжают доказывать искусственное происхождение коронавируса. А что на этот счёт думаете Вы?

13:56 08.06.2021 Вторую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 11 356 025 жителей Индонезии, сообщает Kompas. Об этом: Полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,3 млн жителей Индонезии

14:00 08.06.2021 Испанцы планируют летний отдых в умеренной степени из-за страха заражения коронавирусом. Об этом говорится в опросе, проведённом испанской компанией Rypo. Сразу семь из десяти человек выражают опасения заразиться, тяжело заболеть и заразить COVID-19 других. Подробности в материале: Жители Испании планируют умеренный отдых из-за страха COVID-19

14:07 08.06.2021 В Каталонии за последние сутки зарегистрировано 567 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Женералитата региона. Отмечается, что за сутки в регионе не было зарегистрировано ни одного случая смерти от последствий COVID-19. Читайте также: В испанской Каталонии выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом

14:11 08.06.2021 На 8 июня в Австралии зафиксировано всего 30 199 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 человек. В активной фазе болезни находятся 142 человека.

14:20 08.06.2021 В Абхазии в этом году отменили проведение масштабных балов для выпускников школ. Об этом 7 июня в интервью Абхазскому телевидению сообщил министр просвещения республики Инал Габлия. Читайте подробнее: В Абхазии отменили проведение масштабных балов для выпускников школ

14:23 08.06.2021 Европейским странам стоит вводить национальные сертификаты с информацией о вакцинации против коронавирусной инфекции или результатах ПЦР-тестов, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа. С таким призывом в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента выступил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Читайте подробнее: В Еврокомиссии торопят страны ЕС с введением сертификатов вакцинации

14:26 08.06.2021 На американских базах в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса

14:26 08.06.2021 Комиссия общественного здравоохранения Испании встретится для обсуждения возможности вакцинации жителей страны в местах отдыха. Об этом сообщает испанское издание La Razón. С соответствующей инициативой выступили главы испанских автономных сообществ Андалусия и Кантабрия — Хуанма Морено и Мигель Анхель Ревилья. Их предложение, однако, было поддержано не всеми руководителями регионов страны. Об этом: В Испании могут начать вакцинацию жителей страны в местах отдыха

14:37 08.06.2021 Власти автономного сообщества Мадрид продолжают реализации стратегии вакцинации от COVID-19, расширяя с 9 июня перечень лиц, которых допустят к прививкам. Об этом пишет испанское издание La Razón. Подробности в материале: В Мадриде расширяют программу вакцинации для лиц от 40 лет

14:56 08.06.2021 В Грузии ведётся работа по созданию в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави «прививочных пространств». Об этом 8 июня сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте также: В крупных городах Грузии создадут «прививочные пространства»

15:11 08.06.2021 Полиция Малайзии начала использовать беспилотные летательные аппараты для измерения температуры тела жителей с высоты до 20 метров, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Малайзии стали применять дроны для измерения температуры тела

15:30 08.06.2021 Власти Индонезии заявили о возможности введения вакцины против коронавируса подросткам, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии заявили о возможности введения подросткам вакцины от COVID-19

15:36 08.06.2021 Израильские полицейские в медицинских масках. Источник: Israel Police

15:43 08.06.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 597 и достигло 401 019. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 597 случаев заражения коронавирусом

15:53 08.06.2021 К сентябрю 2021 года порядка 36 млн жителей Южной Кореи получат первую дозу вакцины от COVID-19, что составляет 70% населения страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом: В Южной Корее намерены вакцинировать 36 млн человек к сентябрю

16:00 08.06.2021 Министерство здравоохранения Индонезии разрешило прививать против коронавируса всех жителей столицы в возрасте 18 лет и старше, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В столице Индонезии объявили о вакцинации всех жителей старше 18 лет

16:11 08.06.2021 Вслед за отменой обязательного ношения медицинских масок и соблюдения правила 2×2 (не более двух человек вместе на расстоянии два метра друг от друга) Эстония готовится отказаться и от других важных ограничений периода коронавирсуса. Об этом сообщил министр госуправления страны Яак Ааб порталу ERR. Читайте подробнее: Эстония готовится отказаться от последних коронавирусных ограничений

16:14 08.06.2021 Эстония по мере смягчения режима ограничений в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 движется в сторону быстрого роста цен. Об этом эксперт Хуко Ааспыллу заявил в интервью эстонскому радио Vikerraadio. Подробности в материале: После эпохи ковида Эстонию ждет бурный рост цен на все — мнение

16:24 08.06.2021 Наполняемость мечетей Киргизии не должна превышать 50%, на их территории должна проводиться регулярная дезинфекция, посетители не должны задерживаться в мечетях более чем на 20 минут, запрещены рукопожатия и объятья. Об этом: В мечетях Киргизии разрешат совершать пятничные молитвы

16:40 08.06.2021 Коронавирус, мировая статистика. Источник: vk.com covid2019_official

16:41 08.06.2021 Заместитель министра образования Польши Томаш Жимковский в интервью для телеканала TVP Info поделился планами своего ведомства по поводу формы обучения для школьников в следующем учебном году. «1 сентября обучение в школах начнется в обычном, очном режиме для всех учебных заведений страны. Соответствующее решение уже принято, и мы пока не видим никаких предпосылок для того, чтобы менять решение. Осенью, когда начнется учебный год, мы будем следить за развитием ситуации, и если очередная волна пандемии будет сравнима со второй или третьей волной — тогда будем обдумывать, как продолжить обучение», — заявил Жимковский. Читайте подробнее: Обучение в школах Польши начнется в очной форме — минобразования

17:31 08.06.2021 В Латвии зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусом ниже важной психологической отметки в 200 случаев на 100 000 жителей. Об этом сообщила LETA со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. Читайте также: Латвийское СМИ призвало правительство ослабить ковид-ограничения

17:34 08.06.2021 В Латвии зафиксирован первый случай заражения колумбийским штаммом коронавируса B.1.621. Об этом сообщили в местном Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отметив, что штамм содержит две опасные мутации — N501Y и E484K. Читайте подробнее: В Латвии обнаружили колумбийский штамм коронавируса

17:37 08.06.2021 Негативные последствия эпидемии коронавируса скажутся на нынешнем поколении выпускников школ и вузов. Об этом сообщило латвийское издание Dienas Bizness, отметив, что для большинства людей эпидемия пройдет как страшный сон, но только не для них. Читайте подробнее: «Поколение COVID-19» рискует вырасти неконкурентоспособным — СМИ Латвии

17:48 08.06.2021 Бельгия, Германия и Словакия выделили Украине партию медицинских товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Читайте подробнее: Три страны ЕС направят на Украину помощь для борьбы с COVID-19

17:49 08.06.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 512 случаев заражения коронавирусом. 104 343 пациента уже здоровы. 2246 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае умер один пациент с COVID-19. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили пять носителей коронавируса

18:32 08.06.2021 Полиция в масках. Индия. (сс) Sumita Roy Dutta

18:54 08.06.2021 Греция зарегистрировала 1339 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 8 июня Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Греция подтвердила 411 534 случая заражения с начала пандемии. Подробности в материале: В Греции умерли от ковида ещё 30 человек

20:03 08.06.2021 Лабораторные исследования на коронавирус. (cc) Governor Tom Wolf

20:50 08.06.2021 Российской инициативе наладить взаимодействие между странами по вопросу вакцинации — вплоть до передачи технологий изготовления вакцины — на Западе придают иной смысл: будто бы Россия пытается использовать тему COVID-19 и свои достижения в борьбе с ним как инструмент влияния, сообщил 8 июня журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко. Подробности в материале: Запад видит в готовности РФ помогать с вакциной попытку влиять на страны

21:03 08.06.2021 Если властями Италии будет принято решение о том, что вслед за второй прививкой от коронавируса надо делать и третью, то за организацией процесса в регионах дело не станет, «машина готова к отправлению», заявил губернатор Фриули-Венеции-Джулии (Триест) Массимилиано Федрига. Вместе с тем было бы полезно внести ясность, сколько прививок потребуется и как часто их нужно будет делать, тогда к процессу можно будет подключить врачей общей практики, добавил он. Подробности в материале: Губернатор Триеста готов обеспечить жителям еще одну прививку от COVID-19

22:12 08.06.2021 По данным на8 июня, в Италии умерли 126 690человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на102 (днем ранее — на 65). Число подтвержденных носителей выросло на1896(днем ранее — на1273). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 235 592 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 181 726человек — на6727 меньше, чем днем ранее. Об этом: От коронавируса привили 22% жителей Италии

22:13 08.06.2021 С 4 июня число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 23 человека. Такие данные 8 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте также: В Швеции от COVID-19 скончались еще 23 человека

22:21 08.06.2021 Танцевальные клубы и дискотеки в Италии смогут возобновить работу 1 июля, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Для допуска на дискотеки понадобятся так называемые «зеленые паспорта», которые могут получить привитые граждане, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. Количество посетителей в закрытых залах будет ограничено, конкретные показатели будут уточнены позже. Участники рынка ранее требовали от правительства отменить «абсурдное» правило масочного режима. Однако, по всей видимости, находиться на дискотеках нужно будет все-таки в масках — за исключением моментов самого танца. Читайте подробнее: На дискотеки в Италии пустят не всех желающих

22:39 08.06.2021 Больной COVID-19. Индия. Источник: xinhuanet.com

23:03 08.06.2021 Израильские полицейские в масках. (сс) Israel Police

23:38 08.06.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 397 случаев заражения коронавирусом. 129 736 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2452 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки не умер ни один пациент с COVID-19. Об этом: В Албании за сутки выявили 13 носителей коронавируса

23:49 08.06.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 441 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четверо человек. Общее число жертв достигло 5462.149 528 пациентов в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходит 451 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 23 носителя коронавируса

00:50 09.06.2021 В Бангладеш за прошедшие сутки умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Бангладеш за сутки умерли 44 пациента с COVID-19

01:25 09.06.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1156 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили более 1,1 тыс. зараженных коронавирусом

01:31 09.06.2021 После выявления еще 52 911 случаев заражения коронавирусом в Бразилии общее число подобных подтвержденных фактов достигло в стране 17 037 129. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе бразильского минздрава. Читайте подробнее: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 17 млн

03:48 09.06.2021 Жителям Словакии старше 60 лет разрешат прививаться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявила пресс-секретарь минздрава республики Зузана Элиашова, 8 июня передало Словацкое телевидение. Читайте также: В Словакии разрешат применять «Спутник V» среди людей старше 60 лет

03:53 09.06.2021 В Марокко за прошедшие сутки выявили 473 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Подробности в материале: В Марокко за сутки выявили почти 500 носителей SARS-CoV-2

04:06 09.06.2021 Сумму в размере $1,3 млрд выделит в течение трех следующих лет на закупки вакцин от COVID-19 для стран Африки благотворительный фонд компании Mastercard (Mastercard Foundation). Об этом 8 июня сообщается на сайте организации. Читайте также: Фонд Mastercard выделит $1,3 млрд на вакцины от COVID-19 для Африки

04:33 09.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 602 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки вновь выявили свыше 600 носителей SARS-CoV-2

05:17 09.06.2021 В Аргентине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Подробности в материале: В Аргентине число зараженных COVID-19 достигло 4 млн

05:53 09.06.2021 Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 позволяет снять карантин с города Мельбурна в Австралии к 11 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление австралийских властей. Читайте подробнее: В Австралии назвали сроки отмены карантина в Мельбурне

06:00 09.06.2021 Южнокорейским гражданам разрешим выезжать за пределы страны в составе туристических групп не ранее июля 2021 года, заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции. Об этом: Премьер Южной Кореи рассказал, когда привитых граждан выпустят за границу

06:55 09.06.2021 Около 30 тыс. медсестер начали забастовку в Новой Зеландии, сообщает агентство Reuters. Об этом: Тысячи медсестер вышли на забастовку в Новой Зеландии

07:19 09.06.2021 За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 15%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 8%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 9 июня. Читайте подробнее: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снизилась ещё на 15%

07:33 09.06.2021 В Намибии выявилась нехватка психотерапевтов для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией и членам их семей, заявил глава намибийского минздрава Калумби Шангула в ходе пресс-конференции. Об этом: Намибии потребовалась психологическая помощь из-за COVID-19

07:57 09.06.2021 Во Вьетнаме за ночь с 8 на 9 июня выявили 64 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава. Подробности в материале: Во Вьетнаме за ночь выявили 64 зараженных коронавирусом

08:39 09.06.2021 Власти США запросили у Евросоюза поддержку в исследовании происхождения нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления, которое может быть принято на саммите в июне. Об этом: США попросили ЕС поддержать расследование происхождения SARS-CoV-2

08:48 09.06.2021 В Молдавии в течение суток 8 июня выявили 48 случаев заражения коронавирусом в ходе 3723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили 40 носителей коронавируса

08:49 09.06.2021 За сутки на Украине выявлено 77 летальных случаев, связанных с COVID-19. Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 1,4 тыс. носителей коронавируса

09:22 09.06.2021 На территорию Аргентины прибыла первая партия сырья для выпуска российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 9 июня сообщается на странице минздрава республики в соцсети Twitter. Читайте также: В Аргентину доставили первую партию сырья для выпуска вакцины «Спутник V»

09:29 09.06.2021 44 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 8 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки

09:37 09.06.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 92,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 29 млн. Об этом 9 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 29 млн

09:53 09.06.2021 Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё 94 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas. Читайте также: Почти сто индонезийских граждан заразились коронавирусом в Гонконге и Чехии

09:56 09.06.2021 Число иностранных туристов в Грузии в мае 2021 года составило 87 336 человек, что на 156,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в обнародованном 8 июня отчёте Национальной администрации туризма. Об этом: В Грузии число иностранных туристов выросло на 156%

10:08 09.06.2021 В ходе 396 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

10:23 09.06.2021 В Сербии, в соответствии с результатами более 10 788 проведённых ПЦР-тестов, выявили 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 6 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 24 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 8 июня. Читайте также: В Сербии за сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом

10:35 09.06.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 199 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 199 новых носителей коронавируса

10:35 09.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 38 478 исследований на SARS-CoV-2 выявили 821 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 9 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 800 носителей коронавируса

10:43 09.06.2021 Европейский парламент одобрил введение на территории Европейского союза коронавирусного цифрового сертификата. Читайте также: Европарламент утвердил введение COVID-сертификата в ЕС

10:46 09.06.2021 В Черногории за последние 24 часа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались от COVID-19. Из больницы выписались 64 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 8 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории. Читайте также: В Черногории за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

11:02 09.06.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1537 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 8 июня. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом

11:07 09.06.2021 Льготы для вакцинированных от коронавируса граждан Греции возможны, этот вопрос будет обсуждаться, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас в интервью телеканалу SKAI 8 июня. Об этом: В Греции хотят поощрять привитых от COVID-19

11:28 09.06.2021 Число случаев заболевания COVID-19 и число пациентов, нуждающихся в дыхательной поддержке, в Греции сокращается — но эта радостная новость омрачается одной характерной чертой, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на выступлении в парламенте 8 июня. Об этом сообщает AMNA. Об этом: Премьер-министр Греции встревожен на фоне позитивной статистики по ковиду

11:29 09.06.2021 На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 808 млн прививок от COVID-19. Об этом 9 июня говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. Подробности в материале: В Китае сделали свыше 800 млн прививок от COVID-19

11:29 09.06.2021 Правительство Эстонии сделало исключение в своих ограничениях для массовых мероприятий в отношении футбольного матча Эстония — Латвия, который пройдет 10 июня в Таллине на центральном стадионе A Le Coq Arena. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, признав, что нарушение ковид-ограничений связано с надеждами эстонской стороны на победу.

11:29 09.06.2021 Защитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте заразился коронавирусом. Подробности в материале: Второй футболист сборной Испании заразился коронавирусом перед Евро-2020

11:41 09.06.2021 В основном коронавирус распространяется среди членов одной семьи или близких родственников. Об этом говорят свежие данные еженедельного эидемиологического обзора Департамента здоровья Эстонии. Таких зараженных оказалось до 39% от общего числа. Подробности в материале: Главный источник заражения коронавирусом в Эстонии — члены одной семьи

12:05 09.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 714 384 человека. Об этом 9 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 222

12:07 09.06.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 6814 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 8 июня. Читайте также: В Хорватии за сутки выявили 178 случаев заражения коронавирусом

12:07 09.06.2021 Правительство Джакарты пытается ускорить внедрение вакцины AstraZeneca, поскольку к концу июня 2021 года истечет срок хранения около 400 000 доз вакцины, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии истекает срок хранения 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca

12:09 09.06.2021 В Грузии с 9 июня отменён запрет на проведение торжественных церемоний при регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития государственных сервисов. Читайте также: В Грузии разрешили проводить торжественные церемонии регистрации брака

12:11 09.06.2021 В Турции, в соответствии с результатами 225 527 проведённых ПЦР-тестов, выявили 6609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 557 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 8 июня. Об этом: В Турции за сутки выявили 6609 новых случаев заражения коронавирусом

12:20 09.06.2021 Международное сотрудничество в вопросе изучения причин возникновения нового коронавируса нужно развивать, однако в то же время не нужно политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Подробности в материале: Лавров призвал не политизировать ситуацию вокруг появления коронавируса

12:22 09.06.2021 Цифровая трансформация Греции стала необходимостью из-за пандемии, заявил министр цифрового управления Кирьякос Пьерракакис во время своего выступления на Пятом Греко-немецком экономическом форуме 8 июня. Подробности в материале: В Греции рассказали о необходимости цифровизации госуправления при пандемии

12:30 09.06.2021 Последний опрос общественного мнения, проведенный социологической службой Novus, показывает, что вопросы, связанные с системой здравоохранения Швеции, теряют свое значение для шведских избирателей, что может быть связано со спадом третьей волны пандемии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Вопросы здравоохранения теряют важность для избирателей в Швеции — опрос

12:34 09.06.2021 В Швеции программа государственных кредитных гарантий пострадавшим во время пандемии коронавируса компаниям продлена на три месяца до 30 сентября. Об этом сообщило правительство в своем пресс-релизе, передает новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции продлили оказание госпомощи пострадавшим из-за пандемии компаниям

12:36 09.06.2021 В регионе Блекинге, расположенном на юге Швеции, обнаружено семь случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Все пробы были взяты в муниципалитете Сёльвесборг на прошлой неделе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В шведском Блекинге зафиксирована вспышка «индийского» штамма коронавируса

12:43 09.06.2021 По данным нового опроса социологической службы Novus, только каждый четвертый житель Швеции считает, что правительство уделяло достаточное внимание вопросам здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции оценили качество оказания медицинской помощи — опрос

13:19 09.06.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7725 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии от COVID-19 умерли 52 тысячи человек

13:21 09.06.2021 Латвия может начать принимать зарубежных гостей без необходимости соблюдать самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус, если это будет соответствовать эпидемиологической ситуации. Об этом премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в интервью программе Латвийского гостелевидения «Утренняя панорама». Об этом: Премьер-министр Латвии: мы готовы принимать туристов без тестов

13:25 09.06.2021 Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон планирует организовать в Молдавии производство разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он заявил 8 июня в эфире телеканала «Первый в Молдове». Читайте подробнее: Додон предложил организовать производство «Спутник V» в Молдавии

13:28 09.06.2021 Полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле 2021 года, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Читайте подробнее: В РСТ назвали возможные сроки возобновления полётов в Турцию

13:29 09.06.2021 Компания Pfizer расширяет исследования вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев. Вакцина будет протестирована на 4500 детях в Финляндии, Польше, Испании и США. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Вакцина Pfizer будет протестирована на маленьких детях

13:51 09.06.2021 Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что после праздника Лебаран число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 53%, сообщает Kompas. Об этом: Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 53%

14:04 09.06.2021 В Южной Осетии за время вакцинации от COVID-19 были привиты около 200 человек. Об этом, как передаёт агентство «Рес», 9 июня сообщил министр здравоохранения республики Сослан Наниев на пресс-конференции. Читайте подробнее: В Южной Осетии сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

14:07 09.06.2021 Уже в ближайшие несколько дней в Аргентине планируется наладить производство 500 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» еженедельно Об этом на слушаниях в Палате депутатов аргентинского парламента сообщил президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас, передаёт радиостанция Power Noticias. Читайте также: Аргентина планирует нарастить выпуск «Спутника V» до 5 млн доз

14:10 09.06.2021 На Украине могут сохранить карантин до конца лета, несмотря на спад заболеваемости COVID-19. Об этом: В минздраве Украины предложили продлить карантин до конца лета

14:15 09.06.2021 Более 42% жителей Латвии не планирует или не желает вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствует социологическое исследование «Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka», сообщил Delfi.lv. Читайте также: Почти половина населения Латвии не желает вакцинироваться

14:31 09.06.2021 Вирус SARS-CoV-2 довольно редко попадает в спинномозговую жидкость больных. Ткани спинного и головного мозга повреждаются не от прямого заражения нервных клеток, а из-за воспаления и нехватки кислорода, говорится в статье в Journal of Neuroimaging. «В большинстве случаев причиной повреждений тканей спинного и головного мозга служат воспаления и недостаток кислорода, а не прямое заражение нервных клеток», — полагает доцент Университета штата Нью-Йорк Ариана Льюис. Читайте также: В США изучили попадание коронавируса в спинномозговую жидкость

14:45 09.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 9 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировали 428 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 108 человек. Об этом: В Польше за сутки выявили 428 случаев заражения SARS-CoV-2

14:51 09.06.2021 Осенью в Грузии, как и в других странах, может начаться четвёртая волна пандемии. Об этом 9 июня заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте также: Врач в Грузии призвал готовиться к четвёртой волне пандемии

15:03 09.06.2021 Население Польши приближается к формированию коллективного иммунитета от COVID-19. Об этом заявил 9 июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время эфира на телеканале TVP Info. Подробности в материале: Почти 60% населения Польши невосприимчивы к COVID-19 — минздрав

15:05 09.06.2021 Франция в период эпидемии коронавируса. Фото: russian.news.cn

15:47 09.06.2021 Власти Норвегии разрешили своим гражданам по желанию прививаться от COVID-19 препаратом Janssen, разработанным американской компанией Johnson & Johnson.

15:58 09.06.2021 9 июня в Южную Корею доставили 650 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

16:07 09.06.2021 В Сингапуре на конец мая зарегистрировано 550 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Сингапуре выявили 550 случаев «индийского» штамма коронавируса

16:15 09.06.2021 Космонавты в защитных масках. (сс) NASA. GCTC. Andrey Shelepin

16:25 09.06.2021 В минздраве Германии заявили о вводе цифрового сертификата вакцинации уже с 10 июня.

16:32 09.06.2021 Постойнская пещера в центральной части Словении открылась после 231-дневного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

16:34 09.06.2021 За последние четыре месяца уровень суточной смертности среди пациентов с COVID-19 в Албании опустился почти до нуля. Свыше 300 тысяч граждан страны уже получили обе дозы вакцины от коронавируса. Подробности в материале: В США посчитали Албанию страной с низким риском заражения коронавирусом

16:58 09.06.2021 С завтрашнего дня, 10 июня, власти Германии вводят цифровой сертификат вакцинации, сообщили 9 июня в германском минздраве. Подробности в материале: В Германии вводят цифровой сертификат вакцинации

17:04 09.06.2021 Испанское издание El Pais сообщает, что минздрав Испании одобрил вакцинацию против COVID-19 футболистов национальной сборной перед чемпионатом Европы.

17:04 09.06.2021 В Косово продолжает поступать помощь для борьбы с COVID-19, сообщает Telegrafi. Об этом: Правительство Косово получило еще €15 млн на борьбу с COVID-19

17:37 09.06.2021 Минсельхоз Китая сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 в провинции Шэньси.

17:44 09.06.2021 Индийский телеканал NDTV со ссылкой на данные исследовательских центров сообщил, что местная версия коронавируса под названием «Дельта» способна заражать людей даже после их вакцинации препаратами Covaxin и Covishield.

18:09 09.06.2021 Больные COVID-19. Индия. Фото: xinhuanet.com

18:45 09.06.2021 Латвия присоединилась к системе европейских цифровых сертификатов вакцинации.

19:26 09.06.2021 Канада приготовилась к разработке процесса открытия границ для полностью вакцинированных путешественников, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на источники. Читайте также: Канада задумалась ослабить ограничения на путешествия

19:34 09.06.2021 США 50% детей от 12 лет и старше полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает 9 июня CNN со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Читайте также: 50% детей старше 12 лет в США получили две дозы вакцины от COVID-19

20:07 09.06.2021 Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Зимбабве, сообщает ТАСС.

20:30 09.06.2021 Лицам, привитым какой-либо вакциной от COVID-19, даже не зарегистрированной в ЕС, необходимо разрешить въезд на территорию Евросоюза. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте [в Евросоюзе], осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на Европейский континент», — сказал Санчес. Читайте также: Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС всем привитым от COVID-19

21:15 09.06.2021 Супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции вакцинировались двумя дозами российской вакцины от COVID-19 в районной больнице Псковской области, сообщает оперштаб региона.

21:21 09.06.2021 Газета Washington Post сообщает, что администрация президента США Джо Байдена намерена закупить 500 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer, чтобы пожертвовать их другим странам.

22:03 09.06.2021 Кенийцы в масках. (сс) DaveRastaman69

22:37 09.06.2021 Так называемый открытый день прививок, в ходе которого все желающие независимо от возраста смогут без записи получить прививку от коронавируса, пройдет не во всех регионах Италии. Предполагается использовать наименее востребованные вакцины — AstraZeneca и Johnson and Johnson. В связи с рядом подтвержденных случаев тромбоза у использовавших эту вакцину от ее применения для граждан младше 60 лет и от проведения «открытого дня» отказались в Неаполе, Венеции, Триесте. Подробности в материале: Регионы Италии вновь отказываются от вакцины AstraZeneca

22:47 09.06.2021 По крайней мере начало нового 2021−2022 учебного года в Италии пройдет в условиях масочного режима, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Это единственный способ «вновь открыть школы в максимальной безопасности и в очном режиме», отметил он. Ранее представители правительства заявляли о своем намерении в течение двух месяцев школьных каникул привить от коронавируса всех школьников старше 12 лет. Подробности в материале: После каникул школьники Италии вернутся за парты в масках

22:50 09.06.2021 Сейчас регулятор ЕС разрешил делать прививки от коронавируса гражданам 12 лет и старше, однако «нигде не сказано», что минимальный возраст не будет снижен, заявил комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Снижение может дойти до 6 лет, тогда можно будет привить всех школьников страны, отметил он. Читайте также: Власти Италии допускают, что прививать от коронавируса начнут с 6 лет

22:54 09.06.2021 Жители Италии, проводящие отпуск в другом регионе страны, смогут привиться от коронавируса, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Ранее с такой инициативой выступали власти регионов, в частности, Венеции — так они рассчитывают привлечь больше туристов. Прививки в отпуске возможны, но только второй дозой, только в случае готовности региональных властей и только «в виде исключения», то есть вакцинируемый должен будет объяснить, почему не сделал прививку по месту постоянного пребывания, отметил комиссар. Подробности в материале: Власти Италии разрешили гражданам прививаться во время отпуска

23:00 09.06.2021 Владельцы так называемых зеленых паспортов ЕС в Италии получат доступ к мероприятиям, ограниченным для всех остальных. Речь идет, в частности, о возможности перемещаться между любыми регионами страны, посещать свадьбы, дискотеки, концерты и спортивные мероприятия. Получить такой документ может любой гражданин ЕС, привитый одной из сертифицированных Брюсселем вакцин, или переболевший и сохранивший антитела, или сдавший тест на коронавирус с отрицательным результатом в последние 48 часов. Подробности в материале: Владельцы «зеленых паспортов» в Италии смогут посещать свадьбы и концерты

23:05 09.06.2021 Власти Италии исходят из того, что эффективность действия вакцин от коронавируса составляет около года, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Уже идут переговоры с ЕС о том, что в Италии должен появиться необходимый запас для третьей дозы (в указанный срок), отметил комиссар. Читайте подробнее: Власти Италии закажут третьи дозы COVID-вакцины для всех жителей

23:20 09.06.2021 Италия готова к внедрению системы так называемых зеленых паспортов ЕС, она начнет работу в ближайшие дни, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Обладателями такого паспорта могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В их отношении не будет действовать целый ряд антикоронавирусных ограничений. Об этом: Власти Италии: система «зелёных паспортов» начнёт работать в ближайшие дни

23:20 09.06.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в Северной Македонии выявили 155 469 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 28 носителей коронавируса

23:31 09.06.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 533 случая заражения коронавирусом. 104 454 пациента уже здоровы. 2247 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае умер один пациент с COVID-19. Об этом: В Косово за сутки выявили 21 носителя коронавируса

23:33 09.06.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 415 случаев заражения коронавирусом. 129 761 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2452 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки не умер ни один пациент с COVID-19 — за последние девять дней умер лишь один пациент. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 18 носителей коронавируса

01:59 10.06.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 9 июня на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 16 человек

03:40 10.06.2021 Власти Кипра решили отменить ряд карантинных ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, с 10 июня в республике отменяется комендантский час. Подробности в материале: На Кипре решили отменить комендантский час

04:16 10.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 611 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее выявили за сутки более 600 зараженных коронавирусом

04:46 10.06.2021 Бразильские медслужбы выявили за сутки 85 748 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 9 июня сообщается на сайте минздрава Бразилии. Читайте подробнее: В Бразилии выявили более 85,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

04:47 10.06.2021 В Чили за прошедшие сутки выявили 5369 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Чили за сутки выявили свыше 5 тыс. носителей SARS-CoV-2

06:20 10.06.2021 Лидеры саммита стран «большой семёрки» (G7) выпустят заявление с требованием к ВОЗ начать новое прозрачное расследование источника происхождения коронавируса. Об этом 10 июня пишет газета The Guardian со ссылкой на «просочившийся в прессу проект коммюнике встречи». Об этом: Лидеры G7 потребуют от ВОЗ нового расследования происхождения коронавируса

06:35 10.06.2021 Версия об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане является очень маловероятной, заявил немецкий вирусолог Кристиан Дростен швейцарскому журналу Republik. Читайте подробнее: Немецкий вирусолог назвал маловероятной утечку коронавируса из лаборатории

06:40 10.06.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили одного носителя коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Об этом: В Новой Зеландии за сутки выявили одного носителя коронавируса

07:11 10.06.2021 Семь дней проведет на самоизоляции премьер-министр Франции Жан Кастекс, контактировавший с лицом, у которого выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 9 июля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя французского правительства. Читайте также: Премьер Франции ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем SARS-CoV-2

07:15 10.06.2021 Борис Джонсон No 10 Downing Street

07:18 10.06.2021 Администрация президента США Джо Байдена планирует пожертвовать 500 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса почти 100 странам в течение следующих двух лет, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на источники. Подробности в материале: США пожертвуют странам 500 млн доз вакцины от коронавируса

07:24 10.06.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Во Вьетнаме за ночь выявили 70 носителей SARS-CoV-2

07:38 10.06.2021 Депутатам Законодательного собрания Пермского края разрешили очные заседания. Изменение внесено в указ об антикоронавирусных мерах, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: Законодательное собрание Прикамья возобновит очные заседания

08:10 10.06.2021 В Гонконге для стимулирования вакцинации от нового коронавируса будет проведена серия лотерей с призами на общую сумму более $14 млн. Об этом 10 июня сообщает газета South China Morning Post. Читайте также: В Гонконге вакцинируемых от COVID-19 поощрят призами на $14 млн

08:19 10.06.2021 Члены национальной команды по футболу Испании будут привиты от коронавирусной инфекции перед матчами европейского футбольного чемпионата Евро-2020. Об этом 9 июня сообщило издание El Pais со ссылкой на заявление испанского минздрава. Читайте подробнее: В Испании решили перед Евро-2020 привить от COVID-19 футболистов сборной

08:26 10.06.2021 Первый случай заражения штаммом коронавируса «Дельта», обнаруженного в Индии в октябре 2020 года, выявили в Перу. Читайте подробнее: В Перу впервые зарегистрировали «индийский» штамм коронавируса

08:29 10.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 562 087 человек. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили 19,1% населения

08:33 10.06.2021 Женщины в масках. Индонезия. (сс) Fakhruddin Arrazzi

08:41 10.06.2021 В Молдавии в течение суток 9 июня выявили 40 случаев заражения коронавирусом в ходе 5051 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили 60 носителей коронавируса

08:47 10.06.2021 Принятие всеобъемлющего плана по борьбе с пандемией коронавируса ожидается по итогам саммита Группы семи (G7) в Карбис-Бэй. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 9 июня журналистам. «Это будет всеобъемлющий план, нацеленный на то, чтобы помочь положить конец этой пандемии как можно скорее», — сказал Салливан. Читайте также: G7 готовит к саммиту всеобъемлющий план по преодолению пандемии

08:50 10.06.2021 За сутки на Украине 97 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19. Читайте также: На Украине за сутки выявили 1785 случаев заражения коронавирусом

09:07 10.06.2021 Двух доз вакцины от COVID-19 может быть недостаточно для иммунизации. Об этом 9 июня заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Об этом: Врач в Грузии о вакцинах от COVID-19: «Нам может потребоваться третья доза»

09:13 10.06.2021 За прошедшие сутки на территории Колумбии выявили 24 233 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Колумбии за сутки выявили более 24 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:24 10.06.2021 46 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 9 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки

09:31 10.06.2021 За последние сутки в Индии впервые зафиксировали более 6 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19. Об этом: В Индии за сутки от COVID-19 скончались более 6 тыс. человек

10:13 10.06.2021 ПЦР-лаборатория в Индии. (сс) Gokulsanjeevan

10:13 10.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 33 253 исследований на SARS-CoV-2 выявили 705 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 700 носителей коронавируса

10:24 10.06.2021 В Индии за последние сутки выявлено 94 052 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии на 10 июня, количество летальных исходов, вызванных последствиями COVID-19, возросло за 24 часа на 6 148 и достигло 359 676. Читайте также: Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 зафиксирован в Индии

10:34 10.06.2021 В ходе 386 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 33 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

10:53 10.06.2021 Госдепартамент США понизил уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею до первого. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Госдепартамента США. Читайте подробнее: США снижают уровень предупреждения на туристические поездки в Южную Корею

10:59 10.06.2021 Четвертую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили власти Узбекистана. Об этом 10 июня сообщает Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики в своем Телеграм-канале. Читайте также: В Узбекистан доставили четвертую партию российской вакцины «Спутник V»

11:09 10.06.2021 На американских базах в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили одного носителя коронавируса

11:41 10.06.2021 В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) на следующей неделе поставят из Китая вакцины от COVID-19. Об этом 9 июня сообщает телеканал «Первый приднестровский». Читайте подробнее: В Приднестровье анонсировали поставки вакцин от COVID-19 из Китая

11:47 10.06.2021 Продавец в маске. Мексика. (сс) EneasMx

11:50 10.06.2021 Страны Европейского союза полностью вакцинировали от COVID-19 около 100 млн своих граждан, заявила 10 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читайте подробнее: В Евросоюзе от COVID-19 полностью вакцинировали 100 млн человек

11:54 10.06.2021 Институт молекулярной биологии Эйкмана выявил 70 случаев мутаций коронавируса в Индонезии, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии выявили 70 случаев мутаций коронавируса

12:11 10.06.2021 На саммите в британском городе Карбис-Бэй лидеры стран Группы семи (G7) намерены выступить с призывом провести новое расследование происхождения коронавируса под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в проекте итогового совместного заявления стран «Большой семёрки», сообщает Bloomberg. Читайте также: Лидеры G7 хотят инициировать новое расследование происхождения SARS-CoV-2

12:41 10.06.2021 На Украину не пускают иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Читайте также: На Украину решили не пускать иностранцев, привитых вакциной «Спутник V»

12:51 10.06.2021 Франция в период эпидемии. russian.news.cn

12:52 10.06.2021 Права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса следует на время отменить, чтобы ускорить иммунизацию в мире. Об этом говорится в резолюции, которую депутаты Европарламента (ЕП) поддержали на заседании 10 июня. В поддержку документа, составленного по итогам дебатов на июньской пленарной сессии в Страсбурге, высказались 355 парламентариев. Против резолюции проголосовали 263 депутата, воздержался 71. Читайте также: Европарламент призвал временно отменить патенты на вакцины от COVID-19

13:17 10.06.2021 11 июня в Дании максимальное число людей, которые могут собираться в закрытом помещении, будет увеличено до 100 человек. На рубеже августа-сентября почти все ограничения будут сняты. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Дании ослабляют ограничения по коронавирусу

13:24 10.06.2021 В связи с наступлением лета и сезона отпусков многие жители Швеции начали планировать свои летние отпуска. В свою очередь представитель министерства иностранных дел Швеции Тобиас Аксеру рассказал, какие правила для шведских туристов действуют при поездах в соседние страны в условиях пандемии. Информацией дипломат поделился 10 июня в эфире телеканала SVT. Подробности в материале: Жителям Швеции труднее всего путешествовать в соседние страны — МИД Швеции

13:25 10.06.2021 Ещё 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, которая была произведена на мощностях предприятия «Белмедпрепараты» в Белоруссии, поступит в гражданский оборот к концу текущей недели. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В поликлиниках Белоруссии ждут второй компонент «Спутника V»

13:32 10.06.2021 Латвия стала одной из первых стран — членов Европейского союза, присоединившихся к европейскому цифровому ковид-сертификату. Об этом говорится в сообщении национальной службы здравоохранения страны. Об этом: Латвия одной из первых присоединилась к единому ковид-сертификату ЕС

13:38 10.06.2021 Вакцинация от COVID-19 заключенных в пенитенциарных учреждениях Швеции продолжается. В некоторых регионах страны они даже были включены в приоритетную группу населения, что позволило им получить прививку раньше сотрудников исправительных колоний. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: Сотрудники некоторых тюрем в Швеции вакцинируются позже заключенных

13:43 10.06.2021 Министерство благосостояния Латвии разработало комплекс мер, который позволит активизировать процесс вакцинации в стране. Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на министра Гатиса Эглитиса. Об этом: Вакцинированных пенсионеров в Латвии хотят поощрять прибавкой к пенсии

13:47 10.06.2021 На территории Австралии зафиксировали новый случай смерти после проведения вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 10 июня сообщили в государственном управлении терапевтических товаров. Об этом: В Австралии зафиксировали новый случай смерти после вакцинации от COVID-19

14:06 10.06.2021 С 10 июня Эстония присоединяется к системе цифровых COVID-сертификатов в соответствии со стандартом Евросоюза. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба эстонского министерства социальных дел. Читайте подробнее: В Эстонии ввели электронные COVID-сертификаты

14:23 10.06.2021 Дезинфекция общественного транспорта в Кении. (сс) MUTMUS28

14:26 10.06.2021 В Молдавию из Германии поступила партия гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба минздрава Молдавии. Об этом: Германия направила гуманитарную помощь в Молдавию

14:28 10.06.2021 На Филиппины прибыла партия в 1 млн доз вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac. Об этом 10 июня сообщает медиагруппа ABS-CBN. Читайте подробнее: На Филиппины доставили партию китайской вакцины от COVID-19

14:34 10.06.2021 За последние полгода в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня на брифинге заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом: В ВОЗ назвали число вакцинированных жителей стране Европы

14:36 10.06.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8892 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили почти девять тысяч носителей коронавируса

14:38 10.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 10 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 382 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 84 человека. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 382 случая заражения SARS-CoV-2

14:46 10.06.2021 Молдавия может получить новую партию вакцины от COVID-19, произведённой компанией Pfizer. Об этом, как передаёт, интернет-издание Nokta, 10 июня заявила президент Молдавии Майя Санду во время церемонии встречи гуманитарной помощи из Германии. Об этом: Санду сообщила о возможных поставках в Молдавию новой партии вакцины

15:09 10.06.2021 Moderna подала заявление на разрешение использования вакцины против COVID-19 у подростков в США, сообщают ТГ-каналы.

15:12 10.06.2021 Всемирная организация здравоохранения считает недостаточным уровень вакцинации в странах ЕС для предотвращения повторной вспышки COVID-19.

15:18 10.06.2021 На сегодняшний день объёмы производства российских вакцин от COVID-19 «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не позволяют экспортировать их за границу. Об этом в кулуарах итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019−2020 годы заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. «Действительно, проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств, в частности, по «ЭпиВакКороне» и по вакцине Чумакова, «КовиВак». Но у нас главная задача сегодня — обеспечить потребность внутри нашей страны. Пока и касаемо «ЭпиВакКороны», и «КовиВака» объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки», — сказал Мантуров. Об этом: Минпромторг РФ не готов экспортировать «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»

15:26 10.06.2021 Губернатор острова Бали запросил у президента Индонезии Джоко Видодо дополнительно три миллиона доз вакцины против коронавируса, чтобы вакцинация могла быть завершена к июлю 2021 года, сообщает Antara. Читайте подробнее: Три млн доз вакцины попросили отправить на остров Бали власти Индонезии

15:32 10.06.2021 Министерство социальных дел Эстонии признало, что не в курсе, какое количество вакцин западные производители выделят стране в июле и августе. Об этом сообщил ERR со ссылкой на менеджера по вакцинации в стране Марека Сеэра. Читайте также: Поставки западных вакцин в Эстонию отличаются нестабильностью

15:34 10.06.2021 В снижении поступлений вакцин западного производства в Эстонию есть и положительный момент — это свидетельствует, что западные производители не жертвуют качеством ради количества. С таким разъяснением выступил министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Подробности в материале: Глава минздрава Эстонии: снижение поставок вакцин — это хороший признак

16:02 10.06.2021 Вакцинация в Израиле. (сс) IDF Spokesperson’s Unit

16:38 10.06.2021 На европейской территории есть вероятность распространения индийского штамма коронавируса («дельта-вариант»), более заразного, чем другие штаммы, сообщил 10 июня журналистам директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Подробности в материале: В ЕС распространяется штамм коронавируса, заражающий привитых — ВОЗ

17:10 10.06.2021 Данные на 10 июня: за всё время в мире вылечились от COVID-19 159 060 294 человека.

17:45 10.06.2021 Вы знали, что врачи заявили о возможных нетипичных осложнениях от «индийского» штамма COVID-19: тромбозе, гангренах и нарушении слуха. Как пишет Bloomberg, именно «индийский» штамм коронавируса оказался наиболее заразным.

18:19 10.06.2021 Среднее количество вновь зарегистрированных с выявленным коронавирусом SARS-CoV-2 в Черногории с 1 по 6 июня составило 30, и с марта 2021 года этот показатель постоянно снижается, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории значительно снизилось число заражений коронавирусом

18:37 10.06.2021 В Черногории использовали 256 046 доз вакцины против коронавируса, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 143 375 граждан, или 23,1 процента, а вторую — 112 671 человек, или 18,2 процента от общей численности населения. Читайте также: Четверть взрослых граждан Черногории прошли ревакцинацию

19:05 10.06.2021 В Швеции вырос уровень распространения дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. На данный момент подтвержден 71 случай заражения. Об этом 10 июня в ходе пресс-конференции заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции активно распространяется «индийский» штамм коронавируса

19:07 10.06.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 3. Данная информация была опубликована 10 июня на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались три человека

19:18 10.06.2021 Пандемия коронавируса привела к тому, что в 2020 году в Швеции умерли на 7000 больше по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре года. Об этом свидетельствует подготовленная Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения статистика, отражающая причины смерти. С данными ведомства, опубликованными 10 июня, ознакомилась новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции назвали цифру избыточной смертности от COVID-19

19:25 10.06.2021 США остаётся лидером среди стран по приросту новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

19:41 10.06.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 544 случая заражения коронавирусом. 104 563 пациента уже здоровы. 2248 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае умер один пациент с COVID-19. Об этом: В Косово за сутки выявили 11 носителей коронавируса

20:12 10.06.2021 Вакцинация в Перу. (сс) Galería de fotografías del Ministerio de Defensa

20:16 10.06.2021 Африка нуждается в 255 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать по крайней мере 10% населения к сентябрю, сообщил 10 июня региональный директор страны от ВОЗ Матшидизо Моети. Подробности в материале: Африке нужно еще 225 млн вакцин, чтобы вакцинировать хотя бы 10% населения

20:35 10.06.2021 В Боливии новый рекорд по приросту числа заразившихся коронавирусом: +3 839 заболевших за сутки.

21:29 10.06.2021 Ассоциация туроператоров России просит власти восстановить авиасообщение с «массовыми выездными туристическими направлениями», в их числе: Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

21:52 10.06.2021 США в период коронавируса. Фото Синьхуа

22:01 10.06.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 487 случаев заражения, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Общее число жертв достигло 5468. Кроме того, 149 582 пациента в Северной Македонии выздоровели. Лечение проходят 437 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 18 носителей коронавируса

22:13 10.06.2021 С начала пандемии в стране было произведено 470 711 инъекций вакцины от коронавируса. Об этом: Северная Македония получила 30 тысяч доз вакцины от коронавируса от Турции

22:15 10.06.2021 С 14 июня в Милане будет отменена часть коронавирусных ограничений, регион Ломбардия войдет в так называемую «белую зону», заявил губернатор Аттилио Фонтана.Третью неделю подряд эпидемиологический индекс остается в Ломбардии на низком уровне, число заражений — 23 на 100 тысяч населения, отметил он. Читайте также: Власти Милана анонсировали отмену коронавирусных ограничений

22:18 10.06.2021 Смертность в Италии в 2020 году стала самой высокой со времен Второй мировой войны, подтвердили в национальной службе статистики Istat.В 2020 году умерли более 746 тысяч человек, что на 100 тысяч, или на 15% больше, чем в среднем в 2015—2019 годах. Читайте также: В год пандемии число смертей в Италии увеличилось на 100 тысяч

22:21 10.06.2021 В Италии, по данным на 10 июня, привиты от коронавируса обеими дозами вакцины чуть менее 25% граждан старше 12 лет, сообщили в министерстве здравоохранения. Об этом: От коронавируса привили каждого четвёртого жителя Италии

22:30 10.06.2021 18-летняя жительница одного из пригородов итальянской Генуи в четверг, 10 июня, скончалась в госпитале от последствий тромбоза. 25 мая она получила прививку вакциной AstraZeneca — власти Италии приняли решение использовать именно эту вакцину, а также Johnson and Johnson, для тех, кто хотел привиться вне очереди. Несколькими днями позднее девушку госпитализировали, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Читайте подробнее: 18-летняя итальянка умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca

22:40 10.06.2021 В Великобритании скандал из-за нехватки СИЗ. Но кто виноват? Подробности в материале: «Изворотливый британский министр врёт под присягой» о борьбе с COVID-19

22:41 10.06.2021 Итальянские министры должны ответить на вопросы депутатов парламента после очередного случая с гибелью человека, привившегося вакциной AstraZeneca, заявила в четверг, 10 июня, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. «Хватит, со здоровьем граждан не шутят», — отметила лидер итальянской оппозиции. Как сообщалось ранее, 18-летняя жительница одного из пригородов Генуи была госпитализирована после вакцинации AstraZeneca и скончалась от последствий тромбоза. Читайте подробнее: Оппозиция Италии требует отчёта правительства после смертей от AstraZeneca

22:49 10.06.2021 За последние два месяца, с начала апреля по начало июня 2021 года, число госпитализаций с коронавирусом в больницы Италии снизилось на 84%, сообщили в четверг, 10 июня, в экспертной группе Gimbe. Число госпитализируемых в палаты интенсивной терапии за тот же период снизилось на 82%. Позитивные тенденции подтверждаются, ситуация улучшается во многом благодаря вакцинации, отметили эксперты. Читайте также: Число госпитализируемых с коронавирусом в Италии снизилось впятеро

01:21 11.06.2021 В Южно-Африканской Республике началась третья волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальном сообщении Национального института инфекционных заболеваний ЮАР. Об этом: В ЮАР заявили о начале третьей волны COVID-19

01:51 11.06.2021 В Чили начинается вакцинация жителей возрастом от 12 до 17 лет против коронавирусной инфекции, заявил президент республики Себастьян Пиньера в своем видеообращении. Об этом: В Чили объявили о вакцинации подростков против COVID-19

02:02 11.06.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1996 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 10 июня. Читайте также: В Боснии и Герцеговине выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

02:03 11.06.2021 В Турции, в соответствии с результатами 223 320 проведённых ПЦР-тестов, выявили 6408 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 563 человекf скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 10 июня. Читайте подробнее: В Турции зафиксировали 6408 новых случаев заражения коронавирусом

04:33 11.06.2021 Страны «большой семёрки» (G7) выделят по меньшей мере миллиард доз вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией в других государствах. Об этом 10 июня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Читайте также: Страны G7 направят в другие государства миллиард доз вакцин от COVID-19

04:38 11.06.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 556 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее незначительно снизилась заболеваемость COVID-19

04:40 11.06.2021 Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 17 210 969. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе бразильского министерства здравоохранения. За сутки этот показатель увеличился на 88 092 носителя. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом

05:02 11.06.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1158 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: На Кубе число зараженных SARS-CoV-2 приблизилось к 155 тысячам

05:31 11.06.2021 В Южной Корее на три недели продлят ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в органах здравоохранения. Читайте подробнее: В Южной Корее решили продлить ограничения из-за COVID-19

06:05 11.06.2021 В Намибии за прошедшие сутки выявили 1045 зараженных коронавирусом нового типа, сообщил глава минздрава страны Калумби Шангула в официальном заявлении. Подробности в материале: В Намибии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

06:53 11.06.2021 В Тунисе за прошедшие сутки выявили 2373 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава. Читайте подробнее: В Тунисе за сутки выявили свыше 2,3 тыс. носителей коронавируса

07:06 11.06.2021 Протест против карантина в США. (сс) Becker1999

07:12 11.06.2021 Проведение Кубка Америки по футболу 2021 года в Бразилии одобрено Федеральным верховным судом этой страны, 10 июня сообщило Agence France-Presse. Ранее с судебным иском по указанному вопросу выступила Бразильская социалистическая партия (PSB), которая призвала запретить турнир из-за опасности распространения коронавируса. Об этом: Суд Бразилии вынес решение по Кубку Америки по футболу

07:21 11.06.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 27 628 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили почти 28 тыс. зараженных коронавирусом

07:28 11.06.2021 Американские вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. Об этом 10 июня заявили Федеральном агентстве CDC при министерстве здравоохранения США, сообщило агентство Reuters. Подробности в материале: В США подтвердили, что вакцины Pfizer-BioNTech влияют на сердце

07:45 11.06.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 5970 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 10 июня. Читайте подробнее: В Хорватии зафиксировано 275 новых случаев заражения коронавирусом

07:51 11.06.2021 В Черногории за последние 24 часа выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, никто не скончался от COVID-19. Из больниц выписались 52 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 10 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории. Об этом: В Черногории зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом

07:52 11.06.2021 В Сербии, в соответствии с результатами более 9730 проведённых ПЦР-тестов, выявили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 7 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 20 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 10 июня. Подробности в материале: В Сербии зафиксировано 210 новых случаев заражения коронавирусом

08:00 11.06.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили пятерых носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили пятерых носителей коронавируса

08:08 11.06.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство получило новую партию вакцины AstraZeneca, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия получила 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

08:12 11.06.2021 Дезинфекция общественных мест в Иране в период пандемии. (сс) Mohammad Mehdi Dorani. Источник: farsnews. ir

08:20 11.06.2021 Поставки вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана корпорацией Johnson & Johnson, приостановлены внутри США из-за излишков препарата. Об этом 10 июня сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Читайте также: В США перестали распространять вакцину Johnson & Johnson из-за переизбытка

08:31 11.06.2021 Конституционно-демократическая партия Японии выступила за отмену Олимпиады в Токио или новую отсрочку с ее проведением в связи с угрозой распространения коронавируса.

08:31 11.06.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 733 067 человек. Об этом 11 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили 20,6% населения

08:45 11.06.2021 В Молдавии в течение суток 10 июня выявили 60 случаев заражения коронавирусом в ходе 4946 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили 60 носителей коронавируса

08:46 11.06.2021 Вакцинацию от коронавирусной инфекции среди детей и подростков, имеющих хронические заболевания, рекомендовала проводить комиссия по распространению вакцин при Институте Роберта Коха в Германии. Об этом 10 июня сообщается на сайте учреждения. Об этом: В ФРГ рекомендовали прививать от COVID-19 детей с хроническими болезнями

08:55 11.06.2021 За сутки на Украине 70 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили 1603 носителя коронавируса SARS-CoV-2

09:20 11.06.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи за сутки выявили пять носителей коронавируса

09:21 11.06.2021 46 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки

09:23 11.06.2021 В Воронежской области 40 выпускников не допустили к сдаче ЕГЭ из-за коронавируса. Данные привёл 10 июня на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Об этом: В Воронежской области 40 выпускников не допустили к ЕГЭ из-за COVID-19

09:27 11.06.2021 Госпиталь в Иране. (сс) Pouya Bazargard. Источник: Mehr News Agency

09:29 11.06.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще два индонезийских гражданина заразились коронавирусом за рубежом, сообщает Kompas. Читайте также: Коронавирусом за границей заразились 4883 гражданина Индонезии

09:53 11.06.2021 В Греции 40-летний стилист Насос Катрис скончался на следующий день после прививки вакциной AstraZeneca, сообщают местные СМИ.

09:55 11.06.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что разрыв в распределении вакцин в мире по-прежнему очень велик, а именно между развитыми и развивающимися странами, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Вакцинацию от коронавируса в странах АСЕАН прошли 8,9% населения

10:02 11.06.2021 В ходе 353 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

10:10 11.06.2021 Национальная стратегическая служба Великобритании сообщила, что ВВП страны вырос в апреле 2021 года на 2,3% на фоне снятия ряда коронавирусных ограничений.

10:12 11.06.2021 Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что минздрав страны вскоре выпустит рекомендацию, позволяющую вакцинировавшимся от COVID-19 гражданам не носить медицинские маски.

10:18 11.06.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 37 842 исследований на SARS-CoV-2 выявили 695 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили почти 700 носителей коронавируса

10:26 11.06.2021 Вакцина против коронавируса от компании Moderna. (сс) Staff Sgt. Betty Chevalier

10:29 11.06.2021 На отплывшем из Северной Америки в рейс на прошлой неделе впервые с начала пандемии коронавируса круизном лайнере Royal Caribbean выявлены два случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 июня сообщает Agence France-Presse. Читайте также: На борту круизного лайнера Royal Caribbean выявили носителей коронавируса

10:51 11.06.2021 Кубинский Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами одобрил клинические испытания двух местных вакцин на детях и подростках. Об этом сообщают кубинские СМИ.

10:56 11.06.2021 Правительство Малайзии планирует продлить действие карантина в стране, поскольку суточный прирост случаев заражения коронавирусом превышает 4000, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Власти Малайзии намерены продлить действия карантина в стране

10:57 11.06.2021 В Греции на следующий день после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca умер 40-летний стилист Насос Катрис. Об этом 11 июня сообщает издание «Нафтемпорики». Читайте подробнее: В Греции после прививки AstraZeneca умер 40-летний мужчина

10:58 11.06.2021 В пакистанской провинции Пенджаб заблокируют SIM-карты людей, отказывающихся прививаться от COVID-19, сообщает издание The Express Tribune.

11:00 11.06.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базах США в Южной Корее выявили 11 носителей коронавируса

11:02 11.06.2021 Издание El Pais сообщает, что конституционный суд Испании может аннулировать все штрафы, наложенные на граждан страны в период режима строгой изоляции из-за пандемии коронавируса.

11:24 11.06.2021 За сутки в ДНР от последствий, вызванных COVID-19, скончались 16 человек. Об этом: В ДНР за сутки выявили 165 носителей коронавируса

11:46 11.06.2021 Власти пакистанской провинции Пенджаб заблокирует SIM-карты людей, отказывающихся прививаться от COVID-19. Об этом 11 июня сообщает издание The Express Tribune. Подробности в материале: В одной из провинций Пакистана заблокируют SIM-карты непривитых от COVID-19

11:48 11.06.2021 Представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цуй Ган заявил об одобрении вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от трёх до 17 лет.

11:53 11.06.2021 Прокуратура Генуи начала расследование по факту смерти 18-летней итальянки после вакцинации препаратом фирмы AstraZeneca.

11:53 11.06.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 91,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили свыше 91 тыс. носителей коронавируса

12:03 11.06.2021 Работник измеряет температуру у пассажиров в общественном транспорте в индонезийском городе Бандунг. Фото: russian.news.cn

12:16 11.06.2021 Открытие Грузией сухопутной границы позволило многим гражданам России, застрявшим в Турции из-за карантинных ограничений, вернуться на родину. Об этом 10 июня заявил генконсул РФ в Трабзоне (Турция) Валерий Тихонов РИА Новости. Об этом: Граждане РФ получили возможность вернуться на родину из Турции через Грузию

12:32 11.06.2021 Евросоюз разрешил гражданам и резидентам своих стран, прошедшим полный цикл вакцинации как минимум за 14 дней до поездки, свободно перемещаться в пределах ЕС.

12:52 11.06.2021 В Индонезию доставили миллион доз вакцины против коронавируса от компании Sinopharm, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезию доставили миллион доз вакцины Sinopharm

12:56 11.06.2021 Забой зараженных коронавирусной инфекцией норок в Дании обошёлся более чем в 610 млн крон ($100 млн). Об этом говорится в меморандуме парламентского комитета по финансам, 11 июня сообщает издание Landbrugsavisen. Подробности в материале: В Дании подсчитали затраты на забой и захоронение заражённых норок

13:03 11.06.2021 Министерство здравоохранения Польши 11 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 341 новый случай заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 68 человек. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 340 случаев заражения SARS-CoV-2

13:06 11.06.2021 Проведение вакцинации от COVID-19 для детей и подростков от 3 до 17 лет одобрили власти Китая. Об этом 11 июня рассказал на брифинге представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цуй Ган. Читайте подробнее: В Китае одобрили вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от трех лет

13:07 11.06.2021 Вакцинация против коронавируса в Бразилии. (сс) Phill Natal